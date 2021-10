Prepara tu camper o furgoneta para el frío: ¿quién dijo que las furgonetas eran sólo para el verano?

Son muchos los que creen que viajar en furgoneta o en camper es una experiencia con estacionalidad: no en vano, en verano las carreteras se llenan con estos vehículos… pero esto no quiere decir que no sea posible disfrutar de ellas el resto del año. Eso sí: hay que ponerlas a punto para ello. Razón por la que te damos seis consejos para preparar tu furgoneta o camper para el frío.

Un buen aislamiento

Aunque la mayor parte de las furgonetas tienen algún tipo de aislamiento, no está de más reforzarlo en partes como las paredes, el suelo o las zonas por las que entra más frío como las ventanas o la cabina del conductor: para las primeras es aconsejable instalar, además del aislante térmico, oscurecedores y para la segunda conviene separarla de la zona habitable. Si tu camper tiene techo elevable no está de más equiparlo con una funda (las hay exteriores e interiores) para que el hermetismo frente al frío y la húmedas sea mayor.

Nissan Camper | Nissan

Calefacción

Si puedes permitírtelo, equipa tu vehículo con un sistema de calefacción. Son varias las opciones disponibles: estacionaria (se conecta al tanque, funciona con gasoil y lo cierto es que gastan poco), de gas (con las que hay que ser especialmente cuidados) o potentes calefactores portátiles que también se conectan a una bombona de gas o a cartuchos pequeños.

Batería

Es recomendable equipar la furgoneta o camper con una buena batería y contar, además, con una de repuesto. Ten en cuenta que es un elemento que sufre especialmente con las temperaturas extremas.

Los neumáticos

A la hora de viajar en furgoneta o camper durante los meses más fríos, los neumáticos (como siempre) jugarán un papel fundamental: deben ser de invierno para que puedas circular sin problemas cuando las condiciones climatológicas sean adversas. Es una opción más cara que las cadenas, pero también más cómoda y, sobre todo, más segura.

Gama Camper Citroen | Citroen

Mantas

Un consejo a tener en cuenta forma parte del equipamiento interior: no olvides las mantas tradicionales, pero tampoco las de agua ya que resultan muy útiles. Por otro lado, a la hora de hacer la maleta ten en cuenta las características de tu alojamiento sobre ruedas: lleva ropa abrigada y suficientes piezas para vestirte con varias capas.

La ruta

Si aún no has decidido el destino, es aconsejable decantarse por lugares que estén ubicados en el sur o aquellos donde las temperaturas sean más estables. Intenta evitar aquellos con grandes oscilaciones térmicas entre el día y la noche o los que son especialmente fríos. Y no olvides que, a la hora de aparcar, un lugar resguardado siempre será un buen aliado.