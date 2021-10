¿Puedo circular si se me ha fundido una luz del coche o me pueden multar por ello?

Son muchos los sistemas de seguridad y asistencia a la conducción que, actualmente, montan la inmensa mayoría de vehículos que circulan por nuestras carreteras. Sin embargo, hay uno al que no prestamos la suficiente atención y, de cualquier manera, es uno de los elementos más seguridad proporciona ya no sólo a los que viajan en el interior del vehículo, sino al resto de usuarios con los que nos cruzamos durante la conducción.

Hablamos de los sistemas de iluminación, un elemento que lleva con nosotros desde el inicio de la historia del automóvil y cuyas dos principales funciones son proporcionarnos visibilidad cuando las condiciones externas lo requieren, además de hacernos visibles para el resto de usuarios de la vía. Por eso debemos estar atentos a nuestro sistema de iluminación y, por tanto, solventar cualquier problema que podamos tener a la mayor brevedad.

¿Qué sucede cuando se me funde una bombilla del coche?

Seguro que sabes que actualmente no es obligatorio llevar en el coche un juego de bombillas de recambio, algo que sí ha sido obligatorio durante décadas. La llegada de nuevas tecnologías de iluminación más complejas han hecho innecesario e inútil el juego de bombillas de recambio. De cualquier manera, ¿podemos circular con nuestro coche si alguna bombilla de nuestro coche se ha fundido?

La respuesta es que no, o al menos no deberíamos. De hecho, el Reglamento General de Circulación contempla la posible sanción por circular con un sistema de iluminación deficiente en nuestro coche. Concretamente serán 200€ de multa, una sanción que puede además derivar incluso en la inmovilización del vehículo si los agentes de tráfico consideran que no se cumplen las condiciones para poder seguir circulando con un mínimo de seguridad.

Así, si se te funden todas las luces de un faro (tanto cruce como posición) otro usuario podría confundir el coche con una motocicleta, por lo que no resulta segura la circulación. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si se te funden las luces de freno o las luces de posición de ambos lados en los pilotos posteriores. Te recomendamos, por tanto, que si tu coche cuenta con algún tipo de iluminación por bombillas halógenas sigas portando un estuche con bombillas de recambio.