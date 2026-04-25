Confirmado: Vuelve el Smart tamaño micro con motor eléctrico y espíritu de Mercedes

Últimamente, hemos hablado de Smart como una marca en crecimiento, literalmente. Sus modelos ya no son esos biplaza enanos que te sacaban una sonrisa solo de verlos. La marca, que pertenece a Mercedes-Benz y a Geely, ha diversificado sus dimensiones. No obstante, en la apertura del Salón del Automóvil de Tokio han presentado un coche que representa una vuelta a los orígenes.

El llamado Concept #2 es un prototipo que deberá ser bastante fiable al modelo que termine produciéndose. Para empezar, mide 2,79 metros de largo. Se trata de un aumento de casi 10 centímetros respecto al último Smart biplaza, aunque viéndolo en el global del mercado sigue siendo uno de los coches más compactos, y más si lo colocamos dentro de los que tienen motorización eléctrica.

Smart #2 | Smart

Esperando a París

El modelo se construirá sobre la plataforma eléctrica ECA del fabricante chino Geely y, aunque los datos técnicos ya serán ofrecidos en el Salón del Automóvil de París (que se celebrará del 12 al 18 de octubre de este año), se ha adelantado que el Smart #2 tendrá una autonomía en torno a los 300 kilómetros y su batería podrá recargarse del 10% al 80% en 20 minutos. Además, gracias a la tecnología vehicle-to-load, a través del coche se podrán cargar a alta velocidad todo tipo de dispositivos móviles o entregar energía a neveras, calentadores y otros utensilios.

Si bien Geely aporta la plataforma, el diseño tiene más espíritu de la otra propietaria de Smart, es decir, Mercedes. El objetivo es que el nuevo modelo no se conciba solo como un coche compacto fácil de pilotar en ciudad, que se aparca en cualquier lado, ideal para conductores noveles o torpes, y para quienes quieren un coche lo más barato y básico posible. No, ese ya no es el Smart. No quieren que sea un vehículo que solo cubre necesidades, sino que también que se desea por su diseño, motorización o equipamiento. Que sus virtudes vayan más allá de las dimensiones.

Smart #2 | Smart

Gama más alta

El mejor ejemplo es el interior. El habitáculo continuará aspirando al aprovechamiento máximo del espacio, pero añadiendo detalles propios de coches de mayor gama, como los acabados en cuero o las superfícies con tonos dorados como podríamos encontrar en modelos firmados por Mercedes.

El CEO de Smart Europa, Wolfgang Ufer, afirma que “el Concept #2 combina la creatividad y la pasión de nuestro equipo de diseño de Mercedes-Benz y ofrece una visión clara de las cualidades futuras del Smart #2. Es un vehículo moldeado por la forma de como los clientes europeos de Smart realmente viven y se desplazan, con facilidad, agilidad y eficiencia”.