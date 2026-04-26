Probamos el nuevo Golf GTI 50 Aniversario y su modo 'Nürburgring'

Todo empezó hace 50 años...

En 1976 comenzaron los vuelos regulares del Concorde, un avión capaz de alcanzar los 2.400 kilómetros por hora y volar de Londres a Nueva York en tres horas. Ese año nació el primer Golf GTI, sus 110 caballos hacían volar a sus 840 kilos de peso. Después de ocho generaciones y vender 2’5 millones de GTI´s en todo el mundo llega el momento de celebrar sus 50 años…

Lo hacen por todo lo alto, con el Golf GTI de producción más potente hasta la fecha: el GTI 50 aniversario. Este cumpleaños promete…

Celebración presente en el alerón y en el interior de los retrovisores. El diseño agresivo se lleva a otro nivel en esta edición especial, que se envuelve en este color exclusivo verde “Dark Moss”.

El frontal presenta unas tomas de aire más grandes para mejorar la refrigeración. La línea característica de las versiones GTI hace de base de los faros LED matriciales IQ.Light, que le dota de un aspecto imponente.

Volkswagen Golf GTI 50 Aniversario | Centímetros Cúbicos

Zapatos de gala para la ocasión, con estas llantas de 19 pulgadas en color rojo. Un color que vemos también en las taloneras, con un adorno en la parte inferior. Un coche deportivo pero también utilizable en el día a día, con un maletero de más de 370 litros.

En el interior, más detalles conmemorativos: el volante multifunción en alcántara con el emblema GTI 50 o los cinturones de seguridad en rojo. También cabe un poco de nostalgia con la tapicería ochentera, con el patrón Tartán de los asientos deportivos.

El carácter y la deportividad no están reñidos con la versatilidad. Aquí dentro hay bastante espacio para cinco pasajeros, y además hay mucha tecnología para disfrutar del sistema multimedia en esta pantalla, donde están los modos de conducción, entre ellos el Especial, que le hace sonar así…

Esa melodía sale de su escape Akrapovic, con las salidas integradas en los extremos del difusor trasero. El GTI 50 aniversario es 15 milímetros más bajo que un Golf convencional y cuenta con control de suspensión adaptativo DCC. Lo que se traduce en precisión y dureza, personalizables, según el estilo de conducción. Y como toda potencia necesita ser controlada, cuenta con un potente sistema de frenos.

Volkswagen Golf GTI 50 Aniversario | Centímetros Cúbicos

Bajo el capó guarda 325 CV, 25 más que el GTI Clubsport, que hasta ahora ostentaba el título de GTI más potente de la gama actual de Volkswagen. Y qué manera de arrebatarle el trono. Si ya me parecía difícil mejorar un deportivo compacto tan bueno como este, Volkswagen lo ha vuelto a hacer.

Para el público más deportivo está el paquete Performance que lleva nuestra unidad. Además del chasis rebajado otros 5 milímetros, incluye neumáticos semi slick Brigdestone Potenza Race y el escape Akrapovic de titanio. Esto hace que baje 25 kilos de peso, siempre y cuando añadamos las llantas forjadas opcionales. Una dieta para un coche capaz de alcanzar, de serie, los 270 kilómetros por hora y con cualidades de circuito…

En el modo Nürburgring el Golf GTI 50 aniversario corre lo que quieras. El coche está preparado para rodar en circuito. De hecho, en el circuito de Nürburgring, se le ha visto hacer un tiempo de 7:46.125. Cifras que lo colocan entre los compactos deportivos más potentes de su categoría.

Tiene detalles de coche de carreras, como este reloj, donde se ve la fuerza de las frenadas y la aceleración. La cual hace de 0 a 100 en aproximadamente 5,3 segundos; es suave a la vez que rabioso; preciso y directo, a la vez que estable y seguro. En una palabra es un muy ¡divertido!

Para terminar tengo una mala noticia. Este GTI 50 aniversario se ha fabricado como edición limitada a nivel mundial, así que solo unos pocos afortunados conseguirán meterlo en su garaje. En España entrarán justamente 325 unidades, en honor a su potencia. La marca dice que solo los más rápidos podrán conseguir uno.