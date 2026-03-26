Los pasos con los que la DGT quiere que tengas cuidado no son de Semana Santa

Con el foco puesto en aquellas personas que cruzan un paso de cebra más atentos a lo que pasa dentro de su teléfono móvil que a lo que pasa a su alrededor en la calle, la DGT lanzará una nueva campaña de seguridad vial.

"Los datos nos dicen que uno de cada tres peatones cruza la calle mirando el móvil, un comportamiento muy peligroso ya que, al no prestar atención al entorno, el riesgo de ser atropellado se dispara", ha indicado el departamento que dirige Pere Navarro.

Con el lema 'No quieres perderte nada y terminas perdiéndolo todo' y el hashtag #PerderseLaVida, Tráfico quiere llamar la atención sobre los peatones. En el anuncio se puede ver a un chico, cruzando un paso de cebra absorto en la pantalla de su móvil.

La DGT alerta a los peatones del uso de auriculares: ¿pueden multar por cruzar? | Centímetros Cúbicos

A su alrededor suceden cosas sorprendentes, unas reales, otras oníricas, (un famoso al que le persiguen unos paparazzi, una novia a la fuga, unas jóvenes haciendo una coreografía) pero nada llama su atención porque él sigue solo pendiente de lo que sucede dentro de su teléfono.

"Un comportamiento imprudente que termina con un final muy trágico al ser atropellado mortalmente por un vehículo que tampoco vio venir", advierte la DGT.

Producida por Be Sweet para Ogilvy, la campaña podrá verse y escucharse desde este martes y hasta el próximo 13 de abril en televisiones, radios, medios impresos, soportes digitales y redes sociales.

Multas para peatones

Por mucho que no sean nada habituales, no está de más recodar que los peatones también pueden ser sancionados si se comenten las siguientes infracciones:

- Cruzar con el semáforo en rojo

- Cruzar fuera de un paso de cebra

- Caminar por la calzada demasiado lento

- Caminar por autopistas o autovías (salvo en caso de accidente)

- Caminar por el lado derecho en carreteras fuera de poblado

- Invadir el carril bici o bus