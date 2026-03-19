Más del 83% de los españoles piden sancionar a los que cruzan utilizando el móvil

La investigación, para la que se ha encuestado 3.570 individuos de más de 18 años, refleja que más de tres de cada cuatro ciudadanos reclaman mayor firmeza en el cumplimiento de las normas y piden sanciones para los peatones que cruzan con el semáforo en rojo.

Además, cuatro de cada diez españoles opina que la seguridad para los peatones en sus ciudades se mantiene igual que hace unos años y más del 60% cree que el límite de 30 km/h en ciudad ha mejorado la seguridad de quienes van a pie.

La mitad de los españoles cree posible lograr el objetivo de reducir a la mitad las víctimas mortales y los heridos graves por accidentes de tráfico en sus ciudades en 2030, que es el objetivo del 'Manifiesto Ponle Freno Peatones 2030' lanzado este martes por el Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA de Seguridad Vial.

Peatones cruzando la calle | Getty Images

El manifiesto se ha presentado en un acto al que han acudido Josep Alfonso, presidente del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno - AXA y director general de la Fundación AXA; Patricia Pérez, directora general Corporativa de Atresmedia; Álvaro Gómez, director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT; Luis Martínez-Sicluna, secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

También han participado Ana Montalbán, arquitecta y directora técnica de la Red de Ciudades que Caminan; Javier Olave, director técnico y de proyectos del Centro de Estudios y Opinión Pone Freno- AXA; y Fernando Pino, director de Marketing e Innovación de Proyectos del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno - AXA.

"Todos somos peatones"

Según ha informado Atresmedia, el Manifiesto considera necesario proteger al peatón más que a ningún otro usuario de la vía pública por su condición de único usuario universal: "todos somos peatones; el hecho de que es el usuario más lento y el más vulnerable: es el que necesita más protección; y el que más fallecidos registra en las ciudades, y el segundo con más heridos graves".

De este modo, los ayuntamientos firmantes se comprometen a realizar en sus municipios "todos los esfuerzos técnicos, estructurales, reglamentarios y humanos posibles" que permitan que en 2030 los peatones fallecidos o heridos de gravedad se reduzcan a la mitad, tomando como base las cifras de 2019, año anterior a la pandemia.

Paso de peatones | iStock

Entre las propuestas que señala el Manifiesto están el aumento de las zonas peatonales en los núcleos urbanos; la ampliación de las zonas de límite 20 km/h y 30 km/h de prioridad peatonal, la retirada de obstáculos de las aceras con el fin de hacerlas más confortables, o la adopción de sistemas de inteligencia artificial en los cruces masivos de peatones que permitan a los semáforos regular los tiempos de paso de los viandantes en función del flujo de personas.

Durante el acto, Josep Alfonso ha insistido en la importancia del objetivo del manifiesto y en "el desafío que supone para toda la sociedad española reducir las muertes de tráfico en las ciudades".

Por su parte, la directora general Corporativa de Atresmedia ha remarcado que es clave "impulsar cambios que puedan mejorar la vida de las personas, como el Manifiesto", mientras que Olave ha defendido "la discriminación positiva de los peatones frente a cualquier otro colectivo vinculado a la seguridad vial".

Paso de peatones | iStock

"Las calles para quienes caminan"

La directora técnica de la Red de Ciudades que Caminan ha explicado los elementos clave del paso de peatones ideal que propone Ponle Freno, defendiendo que "la carretera es para el coche y las calles para quienes caminan".

En esta misma línea se ha pronunciado el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez-Sicluna: "Tenemos que mejorar el diseño de nuestras ciudades para que caminar sea un sinónimo de seguridad". Se ha comprometido a que la Federación divulgue el manifiesto a las entidades locales para incentivar su adhesión.

En su clausura del acto, el director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT ha reivindicado el acto de caminar y ha advertido que "la velocidad es un factor clave en el objetivo de reducción de la siniestralidad entre peatones".