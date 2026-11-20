Fidel Jiménez de Parga deja Volkswagen Group España Distribución después de 35 años. En el 2018 fue nombrado director general de Skoda en España, posición desde la que ha liderado durante los últimos ocho años una importante etapa de crecimiento y consolidación de la marca

"La trayectoria de Fidel ha estado estrechamente ligada a algunas de las etapas de mayor éxito de nuestras marcas", ha resaltado el presidente de Volkswagen Group España Distribución, Paco Pérez Botello, que posteriormente continuó poniendo en valor la importancia de su figura.

"Desde la Dirección General de Skoda ha liderado una transformación que ha llevado a la marca desde unas 20.000 matriculaciones de 2017 hasta las más de 40.000 de 2025, haciendo que Skoda, además de ser una gran marca, sea hoy también una marca grande en España", concluyó el presidente de Volkswagen Group España Distribución.

Paolo Prinari es un ingeniero industrial italiano con dos décadas de experiencia dentro del Grupo Volkswagen. Comenzó su carrera desempeñando distintas funciones en el área de posventa para Seat y Audi en Italia. En el año 2010 se incorporó a Volkswagen Group España Distribución, donde desde entonces ha desarrollado su trayectoria profesional dentro de la marca Audi.

En Audi España, asumió distintas responsabilidades en las áreas de posventa y ventas a empresas de la firma alemana, hasta que en el 2018 fue nombrado director de ventas de la marca, cargo que desempeña actualmente.

"El nombramiento de Paolo supone una apuesta por el talento interno y la experiencia que tenemos en la compañía. Estoy convencido de que, junto a su nuevo equipo, dará continuidad al excelente momento de Skoda", ha vaticinado Botello.