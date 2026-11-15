Renault Rafale Atelier Alpine: E-Tech 4x4 con 300 CV y lujo francés

El 8 de agosto de 1934, Hélene Boucher, con su avión de carreras, marcó el récord internacional de velocidad absoluta, en los 100 kilómetros sin distinción de sexo, alcanzando los 412 kilómetros por hora.

Esta aviadora colaboraba con Renault, en su andadura en el mundo de la aviación, pilotando su Caudron Rafale que se movía por los cielos propulsado por un motor Renault. Aunque esta no fue la única colaboración exitosa de la marca.

En los 50, gracias a la pasión por Renault y las carreras alpinas, del ingeniero y piloto, Jean Redelé, la marca francesa terminó siendo parte del equipo Alpine, para, después, ganar el Mundial de Rallyes en 1973 y el Rallye de Montecarlo, en dos ocasiones.

El coche que analizaremos hoy tiene algo de esos gloriosos triunfos en los rallyes, y también de aquellos tiempos de los récords en el mundo de la aviación: se trata del Renault Rafale Atelier Alpine.

Renault Rafale Atelier Alpine | Centímetros Cúbicos

Fabricado en Palencia, es un SUV coupé de 4,71 metros, con un sofisticado diseño, una parrilla con un tejido tridimensional romboide, faros matriciales, terminaciones en forma de flecha, y caída pronunciada del techo con unas llantas de 21 pulgadas.

El interior también es deportivo y con guiños a la aviación, como esta palanca en la consola central que hace de reposabrazos deslizante, imitando la palanca de gases de un avión, que permite acceder a varios espacios para almacenar nuestras cosas.

Destaca también el volante multifunción achatado, con el panel de instrumentos digital de 12,3 pulgadas. Además se proyecta la información más importante en el parabrisas a través del Head-Up Display. En el centro tenemos otra para el sistema de infoentretenimiento llamado Open R Link, con Google integrado y basado en sistema operativo Android Automotive.

Los asientos son muy envolventes y gracias a contar con esta versión Atelier Alpine, presentan el logo iluminado.

Estamos probando el tope de gama: E-Tech 4x4 con 300 CV. Se trata de un sistema híbrido enchufable bastante sofisticado, compuesto por un motor de combustión y tres eléctricos, que le dotan de tracción a las cuatro ruedas.

Renault Rafale Atelier Alpine | Centímetros Cúbicos

No solamente tenemos potencia gracias a todos ellos, sino también una gran eficiencia, ya que este Rafale puede recorrer en modo eléctrico hasta 105 km gracias a su batería. Eso permite realizar muchos desplazamientos diarios en modo cero emisiones, ahorrando gasolina.

En esta versión, Alpine ha colaborado con Renault para refinar el “set up” del chasis para ofrecer un comportamiento dinámico sobresaliente.

Tenemos una suspensión inteligente adaptativa que lee con precisión la carretera, gracias a la cámara frontal que detecta baches y adapta la firmeza de los amortiguadores, así como un eje trasero direccional llamado 4Control, que le da un tacto al volante muy especial.

El coche siempre funciona impulsado por las cuatro ruedas. A baja velocidad toma más relevancia el eje delantero, y a velocidades más elevadas, el trasero se encarga de la mayor parte del impulso.

En el modo de conducción eléctrico también es un 4x4 permanente, con distinta potencia, en función del modo de conducción que se seleccione: eléctrico puro, eco, confort o nieve.

Interior del Renault Rafale Atelier Alpine | Centímetros Cúbicos

Este coche tiene dos almas: por un lado, es súper cómodo en carretera, con un aplomo que sorprende a cualquiera; y por otro, contamos con unos elementos que son los que podríamos encontrar en un deportivo de máximo nivel.

Este vehículo es el resultado de una virtuosa combinación entre altas prestaciones y una gran eficiencia. Todo con un guiño de Renault a su pasado en la aviación, que se suma a su experiencia en competición a través de su división Alpine. Por algo el Rafale es un SUV de altos vuelos.