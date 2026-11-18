Durante años, uno de los principales problemas del coche eléctrico ha sido su precio. Volkswagen decidió abordar esta cuestión recuperando uno de sus nombres más populares y convirtiéndolo en un eléctrico de dimensiones contenidas. Y parece que la estrategia está funcionando mucho mejor de lo que esperaba. El nuevo ID. Polo está acumulando tantos pedidos que algunas versiones ya tienen listas de espera de casi dos años.

Lo llamativo no es únicamente que el eléctrico alemán esté despertando interés. Es que su demanda está creciendo a una velocidad que ha sorprendido a la propia Volkswagen. Según las últimas informaciones procedentes de Alemania, el modelo habría pasado de unos 30.000 pedidos en septiembre a cerca de 60.000 en noviembre.

La marca reconoce que sus previsiones iniciales fueron demasiado conservadoras. Y ahora se enfrenta al reto de aumentar la producción de un coche que, curiosamente, se fabrica en España.

Prueba Volkswagen ID. Polo | Centímetros Cúbicos

Volkswagen ha conseguido que el ID. Polo sea un éxito antes de llegar a muchos compradores

El ID. Polo comenzó a aceptar pedidos en abril de 2026, inicialmente con versiones de batería de 52 kWh y precios superiores a 33.000 euros en Alemania. Posteriormente llegó la variante de acceso, equipada con una batería de 37 kWh y un precio desde 24.995 euros en ese mercado.

Precisamente esta versión permite ofrecer una autonomía homologada de 334 kilómetros WLTP. Las configuraciones superiores pueden alcanzar los 454 kilómetros, una cifra que convierte al pequeño Volkswagen en una alternativa más versátil para quienes también realizan desplazamientos fuera de la ciudad.

La respuesta comercial no ha dejado de mejorar. En septiembre, con más de 30.000 pedidos registrados, ya se hablaba de plazos de entrega cercanos a diez meses. Ahora, el medio alemán Edison asegura que los pedidos prácticamente se han duplicado y que la producción asignada para 2027 estaría casi completamente comprometida.

Uno de los responsables de Volkswagen consultados por ese medio ha admitido que la planificación de producción se quedó corta frente a la demanda real.

Los compradores no solo quieren el Volkswagen más barato

Hay otro dato que explica por qué el éxito del ID. Polo resulta especialmente interesante. Volkswagen esperaba que entre el 90 y el 95 % de los clientes optase por fórmulas de leasing. Sin embargo, esa proporción estaría situándose alrededor del 50 %.

Es decir, aproximadamente la mitad de los compradores están apostando por adquirir el vehículo en propiedad, en lugar de utilizarlo mediante contratos de arrendamiento.

Además, muchos clientes están escogiendo versiones con mayor equipamiento y la batería de 52 kWh, llevando el precio medio de los pedidos por encima de los 30.000 euros en Alemania. Esto sugiere que el éxito no depende exclusivamente del precio de acceso.

Incluso hay compradores que han reservado su ID. Polo sin haber podido probarlo previamente. Una muestra de la confianza que parece estar despertando el modelo.

Volkswagen ID.Polo | Volkswagen

Hasta 21 meses de espera para el ID. Polo más económico

Naturalmente, una demanda tan elevada también tiene consecuencias. En Alemania, determinados pedidos del ID. Polo Trend, el acabado más asequible, presentan plazos estimados de entrega de hasta 21 meses.

Por el contrario, algunas versiones superiores, como el ID. Polo GTI, podrían entregarse en aproximadamente siete meses. Según la información publicada, Volkswagen estaría priorizando determinados acabados de mayor margen comercial.

Es importante aclarar que estas estimaciones corresponden al mercado alemán. Los compradores españoles deben consultar los plazos específicos de su concesionario, que pueden variar dependiendo del acabado, la disponibilidad y la configuración elegida.

Si estás pensando en comprar uno, conviene preguntar también por las unidades que el concesionario pueda tener asignadas y comprobar las condiciones de la reserva. Un plazo de entrega tan largo puede complicar la planificación de una compra, especialmente cuando se pretende aprovechar alguna ayuda pública.

Una buena noticia para las fábricas españolas

El éxito del ID. Polo tiene una particularidad importante: su producción se realiza en Martorell, Barcelona, donde comparte instalaciones con el CUPRA Raval.

El Grupo Volkswagen ha confirmado aproximadamente 150.000 pedidos para su nueva familia de cuatro eléctricos urbanos, formada por el ID. Polo, el ID. Cross, el CUPRA Raval y el Škoda Epiq.

Los cuatro se fabrican en España, entre las instalaciones de Martorell y las de Volkswagen Navarra. La elevada demanda ha llevado al grupo a estudiar posibles incrementos de capacidad productiva para responder a los pedidos.

Por tanto, el ID. Polo podría convertirse en algo más que un éxito comercial para Volkswagen. También representa una oportunidad industrial para España, justo cuando las marcas europeas intentan competir con los fabricantes chinos en el mercado de los eléctricos asequibles.

Durante mucho tiempo se ha cuestionado si existía una demanda suficiente de eléctricos pequeños a precios razonables. El ID. Polo parece estar dando una respuesta contundente. Ahora el desafío para Volkswagen no será convencer a los compradores, sino conseguir fabricar suficientes unidades para todos ellos.