Ver un testigo iluminado en el cuadro de mandos siempre genera dudas, especialmente cuando afecta a nuestra seguridad. Aunque tu vehículo funcione con normalidad, el sistema SRS ha detectado una anomalía grave. Si tienes un accidente, los airbags o los pretensores del cinturón podrían no saltar.

Al arrancar, este testigo debe encenderse unos segundos y apagarse. Si queda fijo o parpadea, no lo confundas con el aviso de airbag del acompañante desactivado: hay una avería real. ¿Por qué ocurre?

Puede ser un conector flojo bajo los asientos delanteros, un fallo en el carrete del volante que también afecte al claxon, el sensor de ocupación o incluso una caída de tensión en la batería. Nunca manipules estos cables por tu cuenta porque usan dispositivos pirotécnicos peligrosos.

Tampoco borres el fallo ni intentes engañar a la ITV, donde es un defecto grave que te dejará sin protección. Acude a un taller para hacer una diagnosis específica del sistema SRS y reparar el origen real.

El coste dependerá de si es un simple cableado o una pieza mayor como la centralita, pero es una advertencia crítica que debes revisar cuanto antes.