La desaparición progresiva de las conexiones 2G y 3G puede tener consecuencias que posiblemente no hayas pensado. Es el caso de muchos coches, que podrían perder la opción de utilizar el SOS del vehículo en caso de emergencia.

Estamos hablando del sistema eCall, conocido por el botón SOS ubicado en el techo de bastantes coches. Esta tecnología permite que el vehículo contacte automáticamente con el teléfono de emergencias 112 cuando detecta una colisión grave.

No solo funciona de forma automática, también se puede activar presionando el botón en cuestión. Su principal utilidad es, más allá de poder comunicarte verbalmente, que comparte la ubicación del coche para que puedan socorrer al conductor.

La situación de esta funcionalidad

Los primeros dispositivos eCall se diseñaron para funcionar con redes móviles 2G y 3G. El problema está en que las operadoras están quitando las conexiones mencionadas para dar paso al 4G y 5G.

Con el fin de entender la magnitud del descalabro, según un estudio encargado por la Comisión Europea (publicado en mayo de 2026), cerca de 64 millones de vehículos en circulación en Europa podrían perder la funcionalidad eCall si se apagan las antiguas redes sin adoptar medidas para garantizar su continuidad.

En el caso de España, esta circunstancia no se va a producir de la noche a la mañana: el proceso será progresivo.

Renault fija el cierre de las redes 2G y 3G en nuestro país hacia finales de la década. Desde ese momento, todos los vehículos que dependan exclusivamente de estas conexiones podrían quedarse con un botón inservible.

Solución a medias

La normativa europea contempla la adaptación de estos sistemas a las redes 4G y 5G mediante una nueva generación de eCall. El Reglamento Delegado (UE) 2024/1180 establece los requisitos técnicos para utilizar estas tecnologías y fija el 1 de enero de 2027 como fecha clave para completar la transición regulatoria de los vehículos nuevos.

Pero claro, el conductor que circule con sistemas antiguos pensará: "¿Y qué hay de lo mío?". La respuesta corta es que se deberá comprar un vehículo que disponga de esta nueva tecnología si quiere seguir contando con esta funcionalidad, ya que actualizarlo o incorporar esta tecnología no suele compensar económicamente.

Es importante que no cunda el pánico, hay que recordar a los conductores de vehículos más antiguos que no van a perder inmediatamente esta función. Además, en el peor de los casos, si les deja de funcionar de forma definitiva, perderán únicamente esta funcionalidad. Sí, es una faena, pero podrán seguir circulando sin ningún tipo de problema.