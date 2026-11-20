Convertir uno de los coches más baratos de Europa en un eléctrico sin perder precisamente aquello que lo ha hecho popular no parece una tarea sencilla. Sin embargo, ese es el desafío al que se enfrenta Dacia con la próxima generación del Sandero.

La marca ya ha confirmado que su superventas tendrá una gama multienergía y ahora conocemos nuevos detalles de la versión completamente eléctrica, cuya llegada está prevista para 2028.

Sobre el papel, la propuesta resulta interesante: alrededor de 400 kilómetros de autonomía, un motor de 107 CV y un precio que debería situarse por debajo del Renault 5 eléctrico.

Pero lo verdaderamente llamativo no son sus prestaciones, sino la manera en la que Dacia pretende conseguirlas.

Un coche eléctrico que no necesita reinventar el Sandero

Según las últimas informaciones procedentes de fuentes internas de la compañía, el nuevo Sandero mantendrá aproximadamente los 4,10 metros de longitud del modelo actual. También conservará elementos estructurales importantes, como el techo, los pilares delanteros, parte de las puertas y los cristales.

Es una decisión que puede parecer poco ambiciosa, pero tiene bastante sentido. Diseñar y fabricar una carrocería completamente nueva exige inversiones millonarias que después terminan repercutiendo en el precio final del vehículo.

Dacia quiere evitarlo aprovechando la arquitectura RGMP Small, anteriormente conocida como CMF-B, convenientemente adaptada para admitir una mecánica completamente eléctrica.

Esto resulta especialmente curioso porque el Renault 5 eléctrico utiliza una plataforma específica para este tipo de propulsión. En cambio, Dacia estaría trabajando para adaptar la estructura del Sandero a una batería situada bajo el suelo, sin renunciar a las versiones de combustión e híbridas.

El objetivo también incluiría reducir aproximadamente 100 kilogramos respecto a la referencia empleada durante el desarrollo. Menos peso significa necesitar menos energía para desplazarse y, por tanto, conseguir una mayor autonomía sin recurrir necesariamente a una batería más grande y costosa.

La batería del Renault 5 y unos 400 kilómetros de autonomía

Las primeras informaciones apuntan a que el Dacia Sandero eléctrico utilizará un motor de 107 CV de origen Shanghai e-Drive y una batería de litio-ferrofosfato (LFP) de 44 kWh, componentes relacionados con las versiones de acceso del Renault 5 eléctrico.

Con esta configuración, la marca estaría trabajando para superar ligeramente los 400 kilómetros de autonomía. Una cifra todavía pendiente de homologación que, de confirmarse, permitiría al Sandero ofrecer algo más que un coche pensado exclusivamente para circular por ciudad.

La elección de una batería LFP tampoco sería casual. Esta tecnología permite contener los costes de fabricación al prescindir de materiales como el níquel y el cobalto en el cátodo, y ofrece una buena durabilidad.

Aunque también presenta inconvenientes, especialmente en densidad energética, resulta adecuada para un automóvil que prioriza el precio sobre las prestaciones.

De hecho, el futuro Sandero podría convertirse en una alternativa interesante para quienes consideran demasiado limitado un eléctrico urbano como el nuevo Dacia Spring, pero tampoco necesitan pagar por un eléctrico más potente o sofisticado.

El precio será más importante que la potencia

Por ahora Dacia no ha comunicado cuánto costará su nuevo Sandero eléctrico. Sin embargo, las estimaciones publicadas en Reino Unido apuntan a un precio de partida cercano a las 18.500 libras.

Se trata de una previsión, no de una tarifa oficial, y todavía resulta prematuro trasladarla directamente al mercado español.

Su verdadero desafío estará en enfrentarse a modelos como el Citroën ë-C3 y el Fiat Grande Panda eléctrico, además de los nuevos utilitarios chinos. Todos ellos compiten por convencer a quienes quieren dar el salto a la movilidad eléctrica sin gastar demasiado dinero.

Y hay otro detalle importante: el Sandero no abandonará los motores térmicos. La próxima generación seguirá ofreciendo alternativas de gasolina e híbridas, una estrategia que permitirá a Dacia mantener precios de acceso competitivos y dejar que el comprador elija la tecnología que mejor encaje con sus necesidades.

Las previsiones sitúan su presentación en primavera de 2028, con el inicio de la producción en Marruecos durante abril y las primeras ventas ese mismo verano.