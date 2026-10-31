Skoda Epiq: el SUV eléctrico fabricado en España que parte de 21.500 euros

Skoda amplía su catálogo eléctrico con el Epiq, un SUV urbano de 4,17 metros que tiene una particularidad para el mercado español: es el primer modelo de la marca que se fabrica en España.

Producido en la planta de Volkswagen Navarra, llega con un precio de partida de 21.500 euros al contado y una gama que alcanza los 437 kilómetros de autonomía homologada. La marca busca así hacerse un hueco en el segmento de los SUV eléctricos pequeños, donde el precio, el aprovechamiento del espacio y la autonomía son factores determinantes.

La oferta se estructura en dos opciones de batería y cuatro niveles de acabado. La versión de acceso emplea una batería LFP de 40 kWh de capacidad bruta —37 kWh netos— y desarrolla 135 CV. Con ella, el Epiq homologa hasta 324 kilómetros de autonomía.

Por encima se sitúa una variante con batería NMC de 55 kWh brutos —52 kWh netos— y 210 CV, que eleva el alcance hasta los 437 kilómetros y acelera de 0 a 100 km/h en 7,1 segundos. El precio de partida anunciado para la terminación de mayor autonomía es de 25.590 euros.

La recarga rápida es otro de los argumentos del modelo. La versión básica admite hasta 88 kW en corriente continua y puede pasar del 10 al 80% en unos 23 minutos, según los datos facilitados por Skoda.

La variante de batería grande alcanza los 105 kW de potencia máxima y también puede completar esa operación en menos de media hora en condiciones ideales.

Son cifras que permiten plantear el Epiq no solo como un coche para moverse por ciudad, sino también para realizar desplazamientos interurbanos con paradas relativamente breves.

Un consumo contenido, también fuera de la ciudad

Skoda anuncia un consumo homologado de entre 13 y 13,7 kWh cada 100 kilómetros para la gama. El Epiq incorpora además un sistema de recuperación de energía que adapta la retención durante las frenadas y los cambios de ritmo, sin depender necesariamente de levas o mandos específicos para regularla.

El conductor puede escoger entre los modos Eco, Normal y Sport, según quiera priorizar la eficiencia o una respuesta más inmediata.

Un maletero de 475 litros en solo 4,17 metros

Una de las bazas del Epiq es el aprovechamiento del espacio. El maletero ofrece 475 litros, una capacidad destacada para un vehículo de estas dimensiones, a los que se suman otros 25 litros bajo el capó delantero para guardar, por ejemplo, los cables de carga.

El diseño exterior sigue el lenguaje Modern Solid de Skoda, con faros en forma de T y una imagen robusta, aunque contenida. También incluye soluciones aerodinámicas para mejorar la eficiencia: ocho aberturas bajo el faldón delantero gestionan el flujo de aire y se cierran durante la marcha.

En el interior, la pantalla central de 13 pulgadas concentra buena parte de las funciones multimedia, pero Skoda conserva mandos físicos para operaciones habituales, como la climatización y algunos sistemas de asistencia.

La marca mantiene así una combinación de controles digitales y botones convencionales, una solución que sigue teniendo importancia para quienes prefieren manejar determinadas funciones sin navegar por menús.

Equipamiento práctico y una versión Sportline

La filosofía Simply Clever de la marca se refleja en detalles como el paraguas integrado en la puerta del conductor y un compartimento específico en el maletero para organizar los cables de carga u otros objetos.

Según el equipamiento, también figuran elementos como la llave digital, la carga bidireccional, los faros Matrix LED, las llantas de 17 pulgadas y distintas ayudas a la conducción, entre ellas sensores de aparcamiento traseros y sistemas de mantenimiento de carril.

La gama se completa con el acabado Sportline, que ocupa la posición más alta y añade detalles específicos, como una parrilla iluminada, pilotos traseros LED, asientos deportivos con ajuste eléctrico y volante deportivo calefactado. El equipamiento concreto dependerá de la versión elegida.

Modelo clave para la electrificación de Skoda

El Epiq se incorpora a la gama eléctrica de Skoda junto a los Enyaq y Elroq, con un posicionamiento más compacto y un precio de acceso inferior. La marca asegura haber duplicado sus ventas de vehículos eléctricos en España en lo que va de año y prevé ampliar su presencia con este nuevo SUV y con el Peaq, para el que ya se pueden realizar pedidos.

Según las cifras presentadas por la compañía, el Epiq acumula alrededor de 60.000 pedidos de concesionarios en Europa y unos 1.500 en España desde el inicio de su comercialización en julio.