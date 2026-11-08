Skoda Epiq: el SUV eléctrico de acceso de la marca checa que se fabrica en Navarra

Skoda es una marca que lleva apostando muchos años por los modelos eléctricos. En su gama ya cuentan con el Elroq, un SUV compacto con una autonomía de hasta 574 km; el Enyaq, que fue su primer modelo con esta tecnología, un SUV medio que también está disponible con una versión coupé.

En la cúspide de la familia se asienta el Peaq, un todocamino de grandes dimensiones con siete plazas, que está pensado para viajar sin preocupaciones.

Al final todas las marcas necesitan coches utilitarios, pequeños y a un precio contenido si de verdad quieren democratizar la tecnología eléctrica. Para ello, Skoda ha desarrollado el Epiq, que llega con una tecnología muy interesante y que tiene el sello “Made in Spain”, ya que se fabrica en la planta española de Landaben, en Navarra.

Skoda Epiq | Centímetros Cúbicos

Esto es muy significativo, porque es el primer Skoda que se fabrica en nuestro país. El Epiq, es quizás uno de los coches más importantes para la marca checa, porque entra de lleno en un segmento muy interesante: el de los SUV urbanos, pero con la tecnología eléctrica debajo del brazo.

Su estética estrena el lenguaje de diseño “Modern Solid”, que le aporta mucha personalidad dentro de sus 4,17 metros de largo. Destaca por un frontal carenado con una sección inferior con tomas de aire en el paragolpes reforzado, con un sistema de iluminación LED de serie en forma de “T”.

De lateral destaca sus pasos de rueda marcados y sus llantas de hasta 20 pulgadas, junto con un techo flotante con un pilar C en forma de aleta de tiburón.

Detrás presenta una ópticas muy llamativas, al igual que las delanteras en forma de T, con un portón trasero que da la bienvenida a un maletero con una sobresaliente capacidad para tratarse de un SUV urbano, de 475 litros. Delante tiene otro maletero, denominado “frunk”, en este caso de 25 litros.

Su interior también aplica el estilo “Modern Solid”, apostando por el minimalismo y la funcionalidad, aprovechando al máximo el espacio a pesar de sus medidas compactas.

Nos da la bienvenida un salpicadero limpio, que está presidido por el nuevo sistema de infoentretenimiento basado en Android, que se opera a través de la pantalla central de 13 pulgadas, con un nuevo interfaz que ofrece una visión más clara de sus menús y que cuenta con el asistente de inteligencia artificial llamado Laura.

Interior del Skoda Epiq | Centímetros Cúbicos

Hay otra pantalla detrás del volante multifunción, que actúa como panel de instrumentos y es de 5,3 pulgadas. Los materiales son agradables al tacto, con una tapicería en los asientos llamada Techtona, que ha sido creada para ofrecer una durabilidad superior frente al cuero.

Es el primer modelo de Skoda que se asienta en la nueva plataforma MEB+, la misma que utilizan otros modelos eléctricos del grupo Volkswagen. Además llega con una oferta mecánica muy interesante para todos los bolsillos, que también se adapta a todas las necesidades.

Por un lado, el Epiq 40, de 135 CV, ofrece una batería de litio ferro-fosfato de 37 kWh de capacidad neta, con autonomía de hasta 324 km; por otro, el Epiq 55, desarrolla 210 CV y tiene una batería de 52 kWh, en este caso de química de níquel-manganeso y cobalto, con una autonomía que puede llegar hasta los 437 km.

Probando el Skoda Epiq 55 | Centímetros Cúbicos

Estamos probando la versión 55, que puede ser recomendable si dispones del Epiq como único coche o fueses a hacer más kilómetros en recorrido interurbanos que urbanos. El motivo es que tiene más potencia y autonomía, y este te ofrecerá más libertad de movimientos, además de una mayor polivalencia.

Cuando toque cargar su batería, recuperará del 10 al 80% en 23 minutos en el caso del Epiq 40, y 24 minutos en el 55 Independientemente de la versión, todas presentan la misma configuración de tracción delantera y ofrecen carga bidireccional.

Cuenta con varios modos de frenada regenerativa, incluido uno que nos permite circular solo con el pedal del acelerador. Porque al levantarlo de este, el coche frena sin que tengamos que pisar el pedal del freno hasta detenerse por completo. Algo especialmente útil en entornos urbanos.

Este nuevo Skoda Epiq tiene todo lo que se busca en un coche eléctrico asequible. A pesar de ser un modelo con un enfoque urbano, se mueve muy bien tanto dentro como fuera de la ciudad. Es bastante cómodo y silencioso. Su motor eléctrico es muy eficiente, así que no será muy difícil estirar la batería para que dure toda la semana y hacer nuestros trayectos diarios.

Todo sin descuidar la seguridad, ya que el Skoda Epiq equipa un amplio abanico de asistentes y ayudas a la conducción que se engloban dentro del paquete “Travel Assist 3.0”, que es el más avanzado que puede ofrecer el fabricante.