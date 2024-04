El país en el que los motoristas no pueden ser detectados por los radares

Si vives en España, estarás acostumbrado a ver radares en casi todas las carreteras por las que circulas e incluso alguna vez te habrá llegado alguna multa a casa. Sin embargo, hay un país con bastante arraigo automovilístico en el que las motos están libres de recibir una por exceso de velocidad.

Según la DGT, en la actualidad hay 780 radares fijos repartidos por el territorio español, de los cuales 545 son radares móviles y 92 son radares de tramo, contando con los conocidos helicópteros Pegasus o radares como los veloláser, por lo que si contamos los de semáforos, el número ascendería por encima de los 2.200. Aunque a priori parecen un número alto, la intención es que esta cifra crezca en los próximos años.

¿Cuáles son los radares fijos de la DGT que más multas acumularon en 2022? | DGT

Estos dispositivos tienen la capacidad de calcular la velocidad de los vehículos que pasan por delante de ellos, por lo que aquellos que decidan circular por encima de los límites de velocidad y sean cazados recibirán una multa económica e incluso pueden acarrear la pérdida de puntos. En 2022 se contabilizaron hasta 3.704.675 multas por exceso de velocidad, unas 10.150 diarias.

Con todo ello, la DGT trata de reducir la tasa de mortalidad en carretera, por lo que instalará más de 100 radares, de los cuales 60 serán de tramo en los puntos donde se producen más accidentes mortales en las carreteras españolas.

En España no hay ningún tipo de diferencia dependiendo del vehículo con el que vayas por encima del límite de velocidad, sin embargo, en Japón sí. Es conocido por todos que la cultura japonesa en cuanto a la conducción es segura, pero que las motos se libren de ser multadas no es porque sí, tiene un motivo. En el país nipón, los pocos radares que hay tienen que leer la matrícula frontal del vehículo, sin embargo, las motos solo llevan la trasera, por lo que no pueden ser identificadas.

Tráfico vigila de cerca a los motoristas: casi 500 multas en dos días | Tráfico vigila de cerca a los motoristas: casi 500 multas en dos días

Es por ello que los cuerpos policiales japoneses de vez en cuando realizan controles, en los que si ven que un motorista va por encima del límite de velocidad, se colocan unos metros más hacia delante para pararle y colocarle su pertinente multa.

Los datos son llamativos, ya que con muchos menos controles, según los datos, en Japón murieron en 2022 solo 92 personas en accidentes de moto. Si tuviéramos la misma media que ellos en nuestro país, los fallecidos tendrían que pasar de ser 251 a tan solo 33.