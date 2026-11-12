Opel tendrá su propio Citroën 2CV, un coche de 15.000 euros pensado específicamente para España

Opel quiere recuperar algo que parecía haber desaparecido de Europa: los coches pequeños y verdaderamente baratos.

La marca alemana prepara un nuevo urbano eléctrico que compartirá buena parte de su tecnología con el futuro Citroën 2CV y que tendrá un objetivo especialmente ambicioso: costar alrededor de 15.000 euros antes de ayudas. Una propuesta con la que Stellantis quiere recuperar el terreno perdido frente a los fabricantes chinos.

El futuro europeo lo ha diseñado Citroën con la vuelta del 2CV: 15.000 euros para el nuevo e-car que se va a definir el año que viene | Citroën

Opel volverá a vender un coche por debajo del Corsa

Hace años, Opel tenía una gama de automóviles urbanos mucho más amplia. Modelos como el Adam, el Karl o el Agila permitían acceder a un coche nuevo sin necesidad de gastar demasiado dinero. Sin embargo, todos ellos desaparecieron y dejaron al Corsa como el modelo más pequeño de la marca.

Ahora, Opel quiere regresar al segmento A, el de los coches urbanos más pequeños del mercado. Y lo hará con un modelo completamente eléctrico, desarrollado específicamente para Europa y concebido para ofrecer un precio de partida cercano a los 15.000 euros.

La clave estará en el programa E-Car de Stellantis, una estrategia que permitirá compartir una misma arquitectura técnica entre distintas marcas del grupo. De esta manera, Opel podrá desarrollar un coche asequible sin asumir individualmente los enormes costes de crear una plataforma nueva.

Y aquí aparece una de las grandes sorpresas del proyecto: el futuro Opel será uno de los hermanos del nuevo Citroën 2CV, el automóvil con el que la firma francesa pretende recuperar el espíritu de su modelo más emblemático.

Recreación de un futuro Opel basado en el Citroën 2CV | Generada por IA

El Citroën 2CV será el primero de una nueva familia de eléctricos baratos

El proyecto de Opel está directamente relacionado con el regreso del Citroën 2CV, un coche eléctrico que quiere volver a poner Europa sobre ruedas por 15.000 euros. La marca francesa ya ha anticipado su propuesta y tiene previsto convertirse en una de las primeras en estrenar esta nueva generación de vehículos económicos.

Pero Stellantis quiere ir mucho más allá. También Fiat participará en el programa con un pequeño eléctrico que podría recuperar el nombre Koala, mientras que Leapmotor aprovechará esta colaboración para desarrollar una nueva generación de su T03.

La relación con el fabricante chino será especialmente importante. Stellantis quiere aprovechar la experiencia de Leapmotor en el desarrollo de eléctricos económicos, utilizando sus conocimientos para reducir los costes de producción y acelerar la puesta en marcha de los nuevos modelos.

Eso sí, no significa que los futuros Opel sean simplemente coches chinos con otro logotipo. La intención es mantener el diseño, la personalidad y la puesta a punto de cada marca bajo la responsabilidad de sus respectivos equipos europeos.

Fiat prepara el hermano gemelo del Citroën 2CV y podría llamarlo Koala: un nuevo eléctrico barato con el ADN del Panda | Generada por IA

Fabricado en Europa y con un precio de 15.000 euros

Uno de los puntos más interesantes de esta estrategia es que Stellantis pretende fabricar los nuevos coches en Europa. La planta italiana de Pomigliano d'Arco será uno de los centros encargados de producirlos, con el inicio de la fabricación previsto para 2028.

Citroën y Fiat tendrán prioridad en el lanzamiento de esta nueva familia, mientras que Opel llegará en una segunda fase. Por tanto, aunque el proyecto ya está en marcha, todavía no existe una fecha concreta para su llegada a los concesionarios españoles.

Tampoco se conocen las especificaciones técnicas definitivas. La marca no ha confirmado la potencia, la capacidad de la batería ni la autonomía que ofrecerá su nuevo urbano. Lo razonable es esperar un planteamiento orientado principalmente a los desplazamientos cotidianos, donde el precio y la eficiencia tendrán más importancia que unas prestaciones especialmente elevadas.

Incluso su denominación comercial continúa siendo una incógnita. Opel podría recuperar nombres históricos como Agila, Nova o Viva, o hasta el más reciente Adam, aunque también se contempla la posibilidad de estrenar uno completamente nuevo.

Opel Astra 2026 | Opel

Lo realmente importante es el precio. Stellantis quiere situar estos automóviles alrededor de los 15.000 euros antes de aplicar posibles subvenciones, una cifra que permitiría ofrecer un eléctrico nuevo considerablemente más asequible que buena parte de las alternativas actuales.

Y es precisamente ahí donde está la oportunidad. Mientras los coches nuevos se han vuelto cada vez más grandes, sofisticados y caros, una parte importante de los conductores europeos sigue necesitando vehículos sencillos para desplazarse a diario.

Si Opel consigue cumplir su objetivo, no solo recuperará una categoría que abandonó hace años, sino también la posibilidad de vender coches eléctricos realmente accesibles. Y, en un mercado cada vez más presionado por las marcas chinas, podría ser una de las decisiones más importantes de Stellantis.