Porsche quiere acabar con los cables: así funciona la carga inalámbrica para coches eléctricos

Cargar un coche eléctrico sin tener que enchufarlo deja de ser una posibilidad reservada a los prototipos.

Porsche tiene disponible un sistema de recarga por inducción que permite alimentar la batería del vehículo simplemente estacionándolo sobre una plataforma instalada en el suelo.

La tecnología utiliza un campo electromagnético generado por una base que transmite la energía a un dispositivo receptor situado en los bajos del automóvil, sin necesidad de conectar ningún cable.

La propuesta promete ganar comodidad, aunque todavía tiene algunos inconvenientes. Por un lado, requiere instalar tanto la plataforma de carga como el sistema receptor en el vehículo, lo que puede elevar el coste de adquisición.

Por otro, la recarga por inducción puede resultar más lenta, aunque más cómoda que los sistemas convencionales mediante cable.

Porsche apuesta así por una solución que podría simplificar el día a día de los usuarios de coches eléctricos, aunque su implantación dependerá de su precio y de la capacidad de ofrecer potencias de carga competitivas.