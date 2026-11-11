Si tu cuñado también se ha comprado una cafetera de barista, Porsche tiene la respuesta definitiva para dejarlo sin palabras

Las cafeteras de barista se han convertido en el último capricho de muchos aficionados al café. Máquinas de cientos o incluso miles de euros, molinillos de precisión y toda clase de accesorios para preparar el espresso perfecto. Pero Porsche ha decidido llevar esta moda a otro nivel con una cafetera de 5.888 euros inspirada en uno de sus deportivos más legendarios: el 911 Carrera RS 2.7 de 1972.

La marca alemana ha colaborado con el fabricante italiano La Marzocco para desarrollar una edición especial de su cafetera Linea Micra. Una máquina profesional adaptada al entorno doméstico que incorpora detalles del Porsche 911, incluido su famoso alerón de cola de pato, y que se comercializa en una serie limitada.

Cafetera Porsche La Marzocco | La Marzocco

El Porsche 911 Carrera RS convertido en cafetera

El 911 Carrera RS 2.7 es uno de los Porsche más apreciados de la historia. Presentado en 1972, contaba con un motor bóxer de seis cilindros y 210 CV, una carrocería aligerada y un característico alerón trasero diseñado para mejorar la estabilidad a alta velocidad.

Ese alerón, conocido como cola de pato, ha servido de inspiración para la barandilla superior de la cafetera, donde se colocan las tazas. Los manómetros también recuerdan a la instrumentación del deportivo, mientras que los mandos incorporan las inscripciones RS y 2.7 grabadas mediante láser.

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El diseño recupera incluso algunas de las combinaciones de colores del coche original. Está disponible en blanco Grand Prix con detalles verdes y en naranja con elementos negros. Existe una tercera versión blanca con detalles azules, exclusiva para Alemania.

La producción también está limitada: 911 unidades para cada una de las dos versiones principales y solamente 150 ejemplares para la edición alemana. Cada cafetera incorpora una placa identificativa que acredita su pertenencia a esta colección.

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Casi 6.000 euros por una cafetera que también presume de tecnología

La base de esta creación es la La Marzocco Linea Micra, una cafetera de alta gama fabricada por una empresa italiana especializada en máquinas profesionales desde 1927. No estamos, por tanto, ante un simple producto promocional con el logotipo de Porsche.

Cuenta con doble caldera, regulación electrónica de temperatura y una lanza de vapor para preparar bebidas con leche. También dispone de un depósito de dos litros, iluminación LED y conectividad móvil para configurar diferentes parámetros de funcionamiento.

Su peso ronda los 19 kilogramos y sus dimensiones permiten instalarla en una cocina doméstica, aunque su precio está lejos del de una cafetera convencional. En España cuesta 5.888 euros, a los que se pueden sumar otros 1.550 euros si se adquiere el molinillo Pico de la colección, según su precio recomendado.

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La colaboración incluye otros accesorios, como tazas, prendas de ropa y artículos relacionados con el Porsche 911 Carrera RS. No es, además, la primera cafetera que ambas compañías desarrollan conjuntamente, puesto que ya presentaron una colección especial en 2024.

Desde luego, hay formas mucho más económicas de preparar un buen café. Pero esta Porsche juega en otra categoría: la de los objetos de colección que mezclan diseño, exclusividad y pasión por el automóvil. Y si tu cuñado presume de tener la mejor cafetera de la familia, siempre puedes responderle que la tuya lleva el alerón de un Porsche 911.