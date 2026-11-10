Android Auto 18.1 y el cambio que modificará su interfaz

La actualización de Android Auto (18.1) llega sin grandes cambios visibles para los usuarios, pero el análisis de su código interno nos revela nuevas pistas sobre la renovación de la interfaz que prepara la compañía.

Un rediseño que tiene como objetivo cambiar la forma de utilizar el sistema multimedia del coche.

Hay que destacar que la nueva versión de [[LINK:INTERNO|||Article|||6ab50e469c7db0e4cf12e83a|||]]Android Auto no introduce, de momento, modificaciones importantes en la experiencia de uso.

Las novedades se encuentran, esencialmente, en el código de la aplicación y están relacionadas con el futuro diseño de la plataforma, según el análisis publicado por 9to5Google el 3 de noviembre.

Hay nuevos recursos gráficos y animaciones vinculados al proyecto «Cielo». Además, también se han encontrado referencias a ajustes en la escala de los mapas y a transiciones visuales para los distintos pantallas de la interfaz.

Un detalle que merece la pena destacar es la presencia de archivos relacionados con los modos claro y oscuro, incluidos algunos recursos específicos para dispositivos Samsung, y es que estos elementos indican a una mayor adaptación visual del sistema, pero todavía no se sabe cuándo estarán disponibles estas funciones.

El nuevo diseño de Android Auto

El futuro rediseño de Android Auto fue presentado por Google en su evento para desarrolladores Google I/O. Entre sus principales novedades destaca una interfaz mejor, es decir, más flexible, capaz de exprimir y aprovechar mejor el espacio de las pantallas de los vehículos.

La incorporación de widgets es una de las cuestiones más relevantes, ya que mejorarán la experiencia del usuario al permitir consultar información y utilizar funciones sin tener que abandonar la navegación.

Google mostró ejemplos como controles de dispositivos inteligentes, información meteorológica, contactos y otros accesos directos.

Google Maps es fundamental para muchos conductores, y se espera una mayor integración en la pantalla del vehículo, con una visualización que aprovechará una superficie más amplia y una interfaz basada en el lenguaje de diseño Material 3 Expressive, caracterizado por sus elementos visuales y animaciones más fluidas.

Hay que recordar que, por el momento, Google no ha confirmado una fecha concreta para la llegada de este rediseño.