El "chollo" que tiene el actor Daniel Craig con Aston Martin

¿Os imagináis poder subiros a cualquier coche de Aston Martin, y poder probarlo a fondo en un circuito? Pues es posible, solo hace falta ser James Bond, el agente 007.

Daniel Craig no se limitó a conducir los vehículos de la firma británica únicamente durante sus películas. Le surgió una oportunidad única en el mundo: una invitación para probar cualquier modelo del fabricante en circuitos de prueba cuando a él le apetezca, durante toda la vida. Lo de la oportunidad única no es ningún decir, ya que es la única persona que goza de este privilegio.

La duda ahora está en el desde cuándo, ¿desde qué momento Daniel Craig puede disfrutar de este acuerdo exclusivo? La realidad es que no se sabe el momento exacto en el que se le ofreció esta posibilidad. Sin embargo, se puede saber cuando el actor hizo público este hecho: en el año 2008.

Para ser más exactos, este acuerdo se conoció durante la promoción de ‘Quantum of Solace’, en el mes de octubre del año 2008. Aquella era la segunda película de James Bond. Podéis estar tranquilos aquellos que dudéis de la veracidad de la noticia, ya que fue el propio Daniel Craig quien lo contó en aquel entonces.

¿Aston Martin le regala coches a Daniel Craig?

El actor puede probar cualquier vehículo de la marca durante toda la vida, pero esto no implica que el coche sea suyo. Él puede probarlo en circuitos de pruebas, pero los coches no son de su propiedad.

Hay quien puede pensar que a partir de esta invitación, Daniel Craig quisiera poder utilizar algún modelo de la compañía como su coche particular. Sin embargo, este pensamiento difiere mucho de la realidad.

La estrella de cine confesó que no le resultaba práctico tener un coche así, dado que al vivir en Londres no tenía sitio donde aparcarlo. Además, confirmó que en el circuito podía para conducirlo de una forma más rápida y agresiva que en la carretera.

Realmente, tiene mucho más sentido disfrutar de este tipo oportunidades de la forma que le ofrecieron a Daniel Craig: en un entorno óptimo para ellos, donde poder sacar todo su potencial, en el circuito de pruebas.