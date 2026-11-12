Alfa Romeo da la explicación más sensata para no poner más pantallas en sus coches

Los fabricantes de automóviles llevan años compitiendo por ver quién instala la pantalla más grande en el salpicadero. Primero desaparecieron los botones de la radio, después los mandos de la climatización y ahora hay coches en los que prácticamente todo se controla desde una enorme tableta. Sin embargo, Alfa Romeo cree que esta carrera no tiene demasiado sentido. Y su explicación es tan sencilla que cuesta entender por qué no se la han planteado antes otros fabricantes.

El responsable de diseño de la marca italiana, el español Alejandro Mesonero-Romanos, ha cuestionado esta tendencia en una entrevista con la revista británica Autocar. Su argumento es que las pantallas están condicionando el diseño de los coches y, además, se quedarán anticuadas mucho antes que los propios vehículos. Una reflexión especialmente interesante cuando comprar un automóvil supone una inversión de miles de euros que debería durar muchos años.

Alfa Romeo Cuorerosso | Alfa Romeo

Las pantallas envejecen mucho más rápido que los coches

Mesonero-Romanos considera que la industria se ha metido en una auténtica guerra de centímetros. Cada fabricante intenta ofrecer más pulgadas que sus competidores, hasta el punto de que el tamaño de la pantalla termina determinando cómo debe diseñarse todo el salpicadero.

Pero su argumento más interesante tiene que ver con el paso del tiempo. Un coche puede durar perfectamente quince o veinte años, mientras que la tecnología de sus pantallas puede quedarse obsoleta en una pequeña parte de ese periodo. Basta con observar cómo han envejecido algunos de los sistemas multimedia que hace apenas una década parecían revolucionarios.

Alfa Romeo Cuorerosso | Alfa Romeo

Y hay otra cuestión importante: ¿qué sucede cuando una de esas enormes pantallas deja de funcionar? Si prácticamente todas las funciones del automóvil dependen de ella, una avería puede convertirse en un problema considerable. Especialmente cuando el fabricante deja de ofrecer actualizaciones o resulta complicado encontrar determinados componentes.

Esto no significa que las pantallas sean necesariamente menos fiables que los mandos convencionales. Sin embargo, concentrar tantas funciones en un único dispositivo electrónico hace que su reparación o sustitución pueda adquirir una importancia mucho mayor.

Además, no todas las funciones del coche necesitan una pantalla táctil. Ajustar la temperatura, cambiar el volumen o activar determinados sistemas puede resultar mucho más sencillo utilizando un mando físico. Una cuestión que también afecta a la seguridad, como ya explicamos en este artículo sobre los nuevos criterios de Euro NCAP para las pantallas y los controles físicos.

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Alfa Romeo quiere recuperar el protagonismo del conductor

La propuesta de Alfa Romeo no consiste en eliminar por completo la tecnología digital, sino en conseguir que deje de ser la protagonista del interior. Una filosofía que ya se ha podido ver en el Alfa Romeo Cuorerosso, un prototipo presentado en el Salón del Automóvil de París de 2026.

Este deportivo conceptual recupera el característico cuadro de instrumentos de dos esferas de la marca italiana, conocido como cannocchiale. La diferencia es que ambas esferas utilizan tecnología digital y pueden funcionar de manera independiente o combinarse para mostrar únicamente la información necesaria.

Por ejemplo, una de ellas puede presentar las indicaciones del navegador mientras la otra muestra los datos de conducción. Así, el conductor puede acceder a buena parte de la información sin necesidad de recurrir a una gran pantalla central.

Alfa Romeo Cuorerosso | Alfa Romeo

El prototipo también incorpora una consola denominada Magma, que combina tecnología digital con botones, interruptores y mandos giratorios para controlar funciones habituales, como la temperatura o la velocidad del ventilador. Incluso dispone de una superficie que puede mostrar información secundaria y ocultarla cuando deja de ser necesaria.

La idea de Mesonero-Romanos es que el conductor pueda disfrutar del automóvil sin tener constantemente delante una superficie digital reclamando su atención. De hecho, el diseñador ha reconocido que le gustaría conducir de noche con una única esfera iluminada en rojo y nada más.

Menos pantallas no significa renunciar a la tecnología

Alfa Romeo no pretende regresar a los interiores de hace treinta años. La navegación, la conectividad y los sistemas multimedia seguirán teniendo su espacio, pero la marca quiere evitar que determinen por completo la experiencia de conducción.

Alfa Romeo Cuorerosso | Alfa Romeo

El propio Mesonero-Romanos reconoce que muchos compradores quieren pantallas grandes. Sin embargo, considera que Alfa Romeo debe ofrecer algo diferente. Y no le falta razón: cuando prácticamente todos los fabricantes siguen las mismas tendencias, resulta cada vez más complicado encontrar coches con una personalidad propia.

Por ahora, el Cuorerosso es solamente un prototipo y todavía no está confirmado qué elementos de su interior llegarán a los modelos de producción. Pero sí permite entender hacia dónde quiere dirigirse la marca italiana.

Porque quizá el siguiente gran avance en el diseño de interiores no consista en instalar otra pantalla de 20 pulgadas. Quizá la verdadera innovación sea conseguir que podamos hacer lo mismo con menos distracciones, menos complicaciones y unos controles que sigan siendo igual de prácticos dentro de veinte años.