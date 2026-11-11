Renault quiere recuperar el espíritu deportivo del Megane y para conseguirlo llevará el motor detrás, como en sus coches más radicales

Hubo una época en la que hablar del Renault Megane era hablar de uno de los compactos más divertidos del mercado. Sus versiones RS llegaron a convertirse en auténticas referencias entre los deportivos de tracción delantera, mientras que los radicales Megane Trophy de competición apostaban por una fórmula todavía más extrema. Ahora, Renault prepara una transformación que podría devolver parte de aquel carácter a su compacto: el próximo Megane llevará el motor detrás y tendrá propulsión trasera.

La nueva generación está prevista para 2028 y supondrá mucho más que un cambio de diseño. Según ha adelantado Auto Express, Renault está desarrollando una plataforma completamente nueva que permitirá aumentar la potencia, mejorar el comportamiento dinámico y cambiar radicalmente la forma de conducir el Megane. Una decisión especialmente interesante después de que Renault despidiera al mítico Megane RS en 2023.

Renault Megane E-Tech | Renault

Del motor delantero a una configuración que recuerda a los deportivos más radicales

La clave está en la nueva arquitectura RG EV Medium 2.0, que Renault utilizará también en futuros modelos como el Scenic y el Rafale. A diferencia del Megane E-Tech actual, cuyo motor eléctrico mueve las ruedas delanteras, la próxima generación trasladará el propulsor al eje posterior. Sus componentes electrónicos podrán alojarse bajo los asientos traseros, reduciendo el cableado y facilitando una distribución más eficiente de los elementos mecánicos.

Esta disposición recuerda, salvando las distancias, a algunos de los Renault más radicales de la historia. El Clio V6 escondía un enorme motor de seis cilindros detrás de los asientos delanteros, mientras que los Megane Trophy de competición también utilizaron motores V6 colocados en posición central. No obstante, el nuevo Megane no tendrá exactamente aquella arquitectura, sino un motor eléctrico vinculado al eje trasero.

La verdadera revolución estará en su comportamiento. Con la propulsión trasera, las ruedas delanteras se ocuparán principalmente de dirigir el coche, mientras que las posteriores transmitirán la potencia al asfalto. Esto permite separar las funciones de dirección y tracción, aunque el resultado dependerá también de la suspensión, los neumáticos y la puesta a punto electrónica.

Philippe Brunet, responsable tecnológico de Renault, ha reconocido que la tracción delantera complicó especialmente el desarrollo de los actuales Megane y Scenic, tanto por su comportamiento como por las dificultades para ajustar la suspensión. La nueva plataforma pretende solucionar precisamente esas limitaciones.

Renault Mégane E-Tech | Renault

Hasta 275 CV y una autonomía que podría alcanzar los 750 kilómetros

El cambio de arquitectura llegará acompañado de un aumento de prestaciones. Las previsiones apuntan a un motor eléctrico de 275 CV y 350 Nm de par, frente a los 220 CV y 300 Nm de las versiones más potentes del Megane E-Tech actual. También habrá configuraciones de tracción total, aunque todavía no se ha detallado qué potencia podrán ofrecer.

Renault trabaja además con un objetivo de autonomía de aproximadamente 750 kilómetros para sus próximos eléctricos basados en esta plataforma. También contempla versiones con extensor de autonomía, capaces de alcanzar hasta 1.400 kilómetros combinando una batería con un pequeño motor de combustión encargado de generar electricidad. Son objetivos tecnológicos de la nueva arquitectura, no cifras homologadas específicamente para el futuro Megane.

En cuanto al diseño, la marca francesa no pretende seguir el camino nostálgico de los Renault 4, 5 y Twingo. Su intención es apostar por una estética moderna, con proporciones más equilibradas, mayor distancia entre ejes y una silueta que no necesariamente tendrá que parecerse a la de un SUV.

Por ahora, Renault no ha confirmado el regreso de un Megane RS, ni tampoco una versión deportiva equivalente. Sin embargo, la combinación de propulsión trasera, más potencia y una plataforma desarrollada para mejorar las sensaciones al volante abre una posibilidad interesante: que el Megane eléctrico recupere parte del carácter que convirtió a sus antecesores en auténticos objetos de deseo para los aficionados al motor.