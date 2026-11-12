Este domingo, en CC: Renault Rafale Atelier, Mazda CX-5, Cupra Raval Endurance, Fiat 500 Hybrid y más Centímetros Cúbicos

Uno de los coches que probamos esta semana tiene algo de esos gloriosos triunfos en los rallyes, y también de aquellos tiempos de los récords en el mundo de la aviación: se trata del Renault Rafale Atelier Alpine.

Fabricado en Palencia, es un SUV coupé de 4,71 metros, con un sofisticado diseño, una parrilla con un tejido tridimensional romboide, faros matriciales, terminaciones en forma de flecha, y caída pronunciada del techo con unas llantas de 21 pulgadas.

No dejaremos los SUVs, porque también nos pondremos al volante del Mazda CX-5, uno de los coches más exitosos de la historia de la marca japonesa, que llega totalmente renovado en su tercera generación.

El nuevo Mazda CX-5 crece en todos los sentidos. Ahora roza los 4,69 metros de largo, con una batalla más amplia que promete un interior espacioso que ahora veremos.

También hablaremos de vehículos más pequeños como el Cupra Raval, un modelo que destaca en la movilidad urbana con el añadido de las emociones al volante. Ahora llega la versión Endurance, la más equilibrada y con más autonomía.

El Raval mide 4,05 metros de largo, es afilado, contundente y expresivo. Poco tiene que ver con el concepto de los primeros eléctricos urbanos.

Otra prueba interesante será la del 500, el modelo más emblemático de Fiat, que no podría ser solo 100% eléctrico. Así, en la búsqueda de sumar a su gama una versión sostenible, pero que permita llegar más lejos o que se convierta en una transición más natural hacia la electrificación...

Por eso hemos probado el nuevo Fiat 500 Hybrid: mismo diseño italiano, equipamiento y conectividad, pero con un motor híbrido combinado con una transmisión manual de 6 velocidades.

No faltarán a la cita las últimas novedades del mundo del motor en formato breve y la Competición.

Vuelve a ver los programas completos de Centímetros Cúbicos en Atresplayer.