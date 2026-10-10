Empezó siendo un SUV eléctrico barato, y ahora Opel lo convierte en un 100% gasolina turbo con cambio manual y precio de coche chino

Durante los últimos años parecía que el coche barato tenía que ser, necesariamente, pequeño. Y que si querías un SUV familiar, espacioso y de una marca europea conocida había que asumir motores híbridos, sistemas electrificados y precios cada vez más próximos a los 30.000 euros. Opel acaba de tomar una dirección bastante diferente.

El Opel Frontera, que regresó al mercado convertido en un SUV con una importante apuesta por la electrificación y con una versión completamente eléctrica, estrena ahora en España la que probablemente sea su variante más sencilla. Y también la más barata.

No hay batería de gran tamaño, motor eléctrico ni siquiera sistema microhíbrido. Opel ha recuperado una receta que hasta hace muy poco era completamente normal: motor de gasolina, cambio manual y tracción delantera. Y lo interesante es que hacerlo permite que este SUV alemán se mueva ya en un territorio de precios en el que durante años han reinado marcas venidas de China como MG, o algunas low-cost europeas como Dacia.

Opel Frontera Start | Opel

Un Opel Frontera de gasolina por 22.376 euros

La nueva versión de acceso utiliza un motor 1.2 Turbo de tres cilindros con 100 CV y 205 Nm, asociado exclusivamente a una caja de cambios manual de seis velocidades. Opel prescinde aquí de cualquier tipo de electrificación, por lo que también desaparece una de las ventajas de las versiones híbridas: este Frontera recibe la etiqueta C de la DGT.

A cambio, el precio baja de forma importante. El nuevo Frontera de gasolina arranca en 22.376 euros con acabado Start, antes de aplicar descuentos o promociones. Por encima quedan las terminaciones Edition, GS y Ultimate, con precios de 23.377, 25.076 y 25.677 euros respectivamente.

Es una estrategia interesante porque convierte al Frontera en una alternativa más cercana a esos SUV económicos que durante los últimos años han cambiado el mercado español. MG convirtió precisamente al ZS en uno de sus mayores éxitos gracias a una fórmula muy parecida: un SUV razonablemente grande, motor de gasolina convencional y un precio difícil de encontrar entre las marcas tradicionales.

El nuevo Opel Frontera desde una perspectiva lateral | Centímetros Cúbicos

La tecnología justa para hacerlo más barato

También hay concesiones en el equipamiento. El acabado Start utiliza llantas de acero de 16 pulgadas y, en lugar de una gran pantalla central integrada, Opel instala su denominada Smartphone Station. El móvil puede asumir así buena parte de las funciones multimedia.

Eso no significa que sea un coche completamente básico. Cuenta de serie con cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas, aire acondicionado, sensores traseros de aparcamiento, control de crucero, faros EcoLED y diferentes asistentes de seguridad, como frenada automática de emergencia, asistente de mantenimiento de carril o reconocimiento de señales.

Quien quiera una configuración más convencional puede pasar al acabado Edition. En ese caso aparecen una pantalla táctil central de 10 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto, climatizador automático y cámara trasera, entre otros elementos.

El nuevo Opel Frontera en color rojo-naranja | Centímetros Cúbicos

100 CV, cambio manual y distribución por cadena

El motor también tiene un detalle importante. Este nuevo 1.2 Turbo emplea distribución por cadena, alejándose de las conocidas correas bañadas en aceite utilizadas durante años por algunos motores del grupo Stellantis.

Sus prestaciones dejan bastante claro cuál es el planteamiento del coche. Los 100 CV permiten pasar de 0 a 100 km/h en 12,4 segundos y alcanzar 179 km/h. El consumo homologado es de 5,9 litros cada 100 kilómetros, con unas emisiones de CO2 de 135 g/km.

No pretende ser especialmente rápido ni sofisticado. Pretende ser sencillo.

Y precisamente ahí puede estar su principal atractivo. Cuando conocimos esta generación del Opel Frontera, buena parte de su discurso giraba alrededor de las versiones electrificadas y de un eléctrico relativamente asequible. La gama actual incluye además alternativas híbridas automáticas de 110 y 145 CV y eléctricos con hasta 405 kilómetros de autonomía.

Pero Opel parece haber llegado a una conclusión que otras marcas también están explorando: todavía existe un cliente que simplemente quiere un coche nuevo, grande, razonablemente equipado y sin pagar por una mecánica más compleja de la que necesita.

De hecho, el Frontera juega con una ventaja especialmente interesante: con sus cerca de 4,4 metros de longitud ofrece un planteamiento claramente familiar. El espacio interior es precisamente uno de los argumentos más interesantes del Frontera, un modelo que incluso puede disponer de siete plazas en determinadas configuraciones.

En un mercado en el que los fabricantes chinos han obligado a las marcas europeas a revisar sus precios, Opel ha respondido de una manera bastante poco sofisticada, pero posiblemente efectiva: quitar electrificación, recuperar el cambio manual y bajar el precio. A veces, para competir con un MG, la solución no consiste en añadir más tecnología, sino justamente en hacer el coche más sencillo.