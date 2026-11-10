El León podría sobrevivir a SEAT: Volkswagen planea mantenerlo como CUPRA eléctrico y fabricarlo en España junto al Formentor

El León podría sobrevivir a la propia marca que lo creó. Mientras Volkswagen mantiene abierto el futuro de SEAT después de 2030, el grupo alemán estudia desarrollar una nueva generación completamente eléctrica del CUPRA León y fabricar este modelo en España junto al futuro CUPRA Formentor.

Una operación que podría asegurar la continuidad de dos de los automóviles más importantes de la compañía y reforzar el papel de Martorell dentro de la industria europea.

Cupra Formentor | Centímetros Cúbicos

Volkswagen quiere asegurar el futuro de Martorell con dos nuevos CUPRA eléctricos

La información procede de un documento interno del Grupo Volkswagen, adelantado por La Tribuna de Automoción, que contempla una próxima adjudicación de plataformas y nuevos modelos a la fábrica de Martorell, en Barcelona. La principal candidata sería la plataforma SSP, una nueva arquitectura destinada a los futuros vehículos eléctricos del fabricante alemán.

Esta tecnología permitiría producir vehículos de segmentos superiores a los actuales eléctricos urbanos, abriendo la puerta a los sucesores eléctricos del CUPRA León y el CUPRA Formentor. Ambos modelos tienen una importancia estratégica para la marca española y su continuidad industrial sería una excelente noticia para la factoría catalana.

Sin embargo, la decisión todavía no está cerrada. Volkswagen tiene previsto aprobar una nueva planificación industrial a finales de 2027, mientras que Markus Haupt, consejero delegado de SEAT y CUPRA, ha situado la posible adjudicación en un horizonte de hasta dos años. La fabricación de estos nuevos eléctricos no comenzaría, previsiblemente, hasta principios de la década de 2030.

Cupra Formentor | Cupra

El León podría seguir existiendo incluso aunque desapareciera SEAT

La situación resulta especialmente llamativa por el futuro incierto de SEAT. El León nació en 1999 y se convirtió en uno de los modelos más representativos del fabricante español. Durante décadas ha sido una pieza fundamental de su catálogo, hasta el punto de que actualmente continúa comercializándose tanto bajo la marca SEAT como bajo CUPRA.

Sin embargo, Volkswagen está dando cada vez más protagonismo a esta última. La compañía ha reconocido que la continuidad de SEAT después de 2030 no está garantizada y que estudia diferentes escenarios, incluida su posible desaparición como marca de automóviles.

Como ya explicamos al analizar qué ocurriría con los coches de SEAT si desapareciese la marca, todavía no existe una decisión definitiva. De hecho, los Ibiza y Arona recibirán versiones microhíbridas en 2027, mientras que el León incorporará una mecánica híbrida completa en 2028 y una actualización en 2029.

Pero aquí está la paradoja: mientras el futuro de SEAT sigue sin resolverse, Volkswagen ya contempla una posible continuidad del León como vehículo completamente eléctrico bajo CUPRA. De materializarse ambos escenarios, uno de los nombres más emblemáticos de SEAT podría permanecer en el mercado incluso después de la desaparición de la marca que lo creó.

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España podría fabricar los futuros León y Formentor eléctricos

Más allá de las marcas y los nombres comerciales, esta posibilidad tiene enormes implicaciones para la industria española. Martorell está inmersa en una transformación histórica para convertirse en uno de los principales centros de producción de vehículos eléctricos del Grupo Volkswagen.

La planta catalana ya fabrica el CUPRA Raval y el Volkswagen ID. Polo, dos utilitarios desarrollados sobre una arquitectura eléctrica compartida. Para ello, ha sido necesario adaptar profundamente sus instalaciones, incluyendo aproximadamente 160.000 metros cuadrados destinados a la producción del primero.

Como se puede comprobar en el proceso de fabricación del CUPRA Raval en Martorell, la compañía ya ha realizado importantes inversiones para afrontar esta nueva etapa industrial.

La adjudicación de la plataforma SSP supondría dar un paso más. Martorell podría combinar la producción de eléctricos urbanos con modelos compactos y SUV de mayor tamaño, diversificando su actividad y asegurando nuevas cargas de trabajo para la próxima década.

Además, mantener en España la fabricación del León y el Formentor permitiría conservar dos modelos estrechamente vinculados a la historia reciente de la industria automovilística nacional.

Por ahora, Volkswagen no ha confirmado ni los nuevos CUPRA eléctricos ni su adjudicación a Martorell. Tampoco ha decidido qué ocurrirá con SEAT después de 2030. Pero el escenario que comienza a dibujarse resulta especialmente significativo: España podría seguir fabricando el León dentro de diez años, aunque para entonces hubiese dejado de existir la marca SEAT y su sucesor fuese completamente eléctrico.