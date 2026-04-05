El nuevo Opel Corsa GSE se pone a prueba en el circuito de Nürburgring

Tras anunciar recientemente la llegada del nuevo Opel Corsa GSE a finales de este año, la marca del Blitz está poniendo a prueba este deportivo compacto totalmente eléctrico.

El circuito de Nürburgring, en la región de Eifel, se ha consolidado como uno de los más bellos y exigentes del mundo. Por ello, no sorprende que Opel lo considerara el lugar ideal para realizar los últimos ajustes al nuevo Corsa GSE antes de su producción en serie a finales de este año.

Opel Corsa GSE | Stellantis

“El Opel Corsa GSE será la próxima incorporación a la familia GSE. Queremos que todos disfruten del rendimiento de un deportivo compacto totalmente eléctrico y de una dinámica de conducción emocionante. Por eso viajamos específicamente a Nürburgring para ultimar los detalles de la puesta a punto. Estoy seguro de que todos disfrutarán del placer de conducir sin emisiones locales que ofrecerá”, declaró Marcus Lott, miembro del Comité Ejecutivo de Opel.

Como cabe esperar de un modelo de altas prestaciones, el Corsa GSEcontará con un chasis deportivo con una puesta a punto específica del acelerador, la dirección y el control electrónico de estabilidad acorde a su potencia.

Durante su estancia en Nürburgring, el equipo se centró en el ajuste preciso de estos elementos para garantizar la configuración perfecta del vehículo de producción, que será el Corsa de serie más potente jamás fabricado.

Opel Corsa GSE | Stellantis

Por otro lado, la variante eléctrica de altas prestaciones del coche pequeño más popular de Alemania se presentará en el Salón del Automóvil de París de este año del 12 al 18 de octubre.

Con sus detalles de diseño electrizantes, destacará entre la multitud. Y, por supuesto, cumplirá con creces la promesa de ofrecer un rendimiento emocionante en carretera, tras las pruebas en Nürburgring. Así que, estad atentos: pronto habrá información más detallada.