Pasar la ITV barata en 2026 pide calculadora: las diferencias llegan al 225%

Pasar la ITV es obligatorio, pero pagar lo mismo por ella no lo es ni mucho menos. El precio de la inspección puede cambiar radicalmente según la comunidad autónoma e incluso según el tipo de estación elegida.

El último análisis de FACUA-Consumidores en Acción para 2026 detecta diferencias de hasta el 225% en los turismos de gasolina y del 103,4% en los diésel. Traducido al lenguaje del conductor: si quieres pagar lo mínimo, conviene mirar precios antes de pedir cita y, si tus planes ya incluyen un viaje, echar cuentas para comprobar si compensa pasar la ITV durante la escapada.

El caso de los gasolina es especialmente llamativo. Euskadi vuelve a situarse en la parte alta, con una tarifa de 55,28 euros, mientras que en Mallorca se puede encontrar la más baja del estudio, con 17,01 euros. Entre ambos extremos hay una diferencia que explica por sí sola por qué la elección de estación puede tener más importancia de la que parece.

Cantabria, con 51,07 euros, y Castilla y León, con 47 euros, completan la parte alta de la tabla. En el extremo contrario aparecen Andalucía, con 29,10 euros para turismos de menos de 1.600 cc, y determinadas estaciones públicas de Extremadura, con 29,25 euros.

Con los diésel, el escenario tampoco es precisamente uniforme. Cantabria cobra 57,80 euros y Euskadi 57,74, mientras que Aragón alcanza los 56,58 euros. En el otro extremo, las estaciones gestionadas directamente por la Administración extremeña se quedan en 29,25 euros, Baleares marca 30,92 euros y Andalucía parte de 34,21 euros para los vehículos de menos de 1.600 cc.

El precio medio de la inspección en las 17 comunidades es de 39,18 euros para los gasolina y de 46,09 euros para los diésel, aunque a estas cantidades hay que sumar la tasa de Tráfico de 4,18 euros, que no está incluida en las tarifas comparadas por FACUA.

La ITV también cambia según el modelo de gestión

El motivo de semejante baile de precios está en que no existe una tarifa única para toda España. Cada comunidad establece su sistema y, además, conviven estaciones públicas y privadas, concesiones y mercados liberalizados. Madrid y Murcia, por ejemplo, permiten que las empresas fijen libremente sus precios.

En Madrid, FACUA sitúa el precio medio en 37,83 euros para los gasolina y 46,86 para los diésel, teniendo en cuenta también los descuentos aplicados por las estaciones.

Extremadura ofrece otro ejemplo de hasta qué punto puede cambiar la factura según quién gestione la estación: 29,25 euros en las estaciones explotadas directamente por la Administración frente a 42,48 euros en las privadas.

Andalucía añade otra variable a la ecuación, ya que diferencia las tarifas en función de la cilindrada. Es decir, para saber cuánto vas a pagar no basta con saber dónde pasas la ITV: también puede importar qué motor llevas y cómo está gestionada la estación.

Y si hablamos de motos, la calculadora tampoco sobra. La tarifa media nacional es de 24,28 euros, pero la diferencia entre el precio más alto y el más bajo alcanza el 294%. Madrid aparece como la comunidad más cara, con una media de 40,22 euros, mientras que Mallorca vuelve a situarse en el extremo contrario, con 10,21 euros.

En definitiva, la ITV se ha convertido en otro de esos gastos del coche en los que merece la pena comparar antes de pagar. La inspección es la misma y está regulada a nivel estatal, pero el precio depende de dónde se realice y del modelo tarifario aplicado.

Por eso, si tienes un viaje previsto, puede tener sentido comprobar cuánto cuesta la ITV en tu destino y hacer números con combustible, tiempo y desplazamiento. Eso sí: el ahorro de unos euros no debería convertir una ITV en una excursión de cientos de kilómetros.