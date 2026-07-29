Pillados con un sofisticado sistema digital para copiar en el examen de conducir

Efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Albacete han denunciado a un ciudadano chino de 35 años y a otro magrebí de 48, ambos residentes en la provincia de Albacete, tras ser sorprendidos en las aulas de exámenes de Albacete y Hellín utilizando dispositivos de intercomunicación no autorizados.

La actuación se enmarca en las labores de inspección y control realizadas por componentes de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Albacete junto con personal de la Dirección General de Tráfico (DGT), encaminadas a erradicar la obtención del permiso de conducir de forma fraudulenta ha informado el Institucto Armado en nota de prensa.

Se detectó así a estas dos personas que utilizaban dispositivos de intercomunicación no autorizados, en la realización de las pruebas de conocimientos para la obtención del permiso de conducir de la clase B, el primero de ellos y, para la recuperación del permiso de conducir por la pérdida total de puntos, el segundo.

Ambos ocultaban entre sus ropas y adheridos a su cuerpo unos sofisticados sistemas electrónicos de grabación y retransmisión de imagen y sonido, compuestos por una microcámara, aparentemente indetectable a simple vista, unos receptores e inductores y un microauricular, que alojan en el interior del oído.

A través de estos dispositivos mantenían el contacto con otras personas situadas en el exterior de las aulas, las cuales recibían en remoto las imágenes del examen y el aspirante, vía audio, las respuestas a las preguntas que aparecían en el test de los exámenes.

Con estas actuaciones se ha conseguido que estas personas no obtengan el apto en la prueba de conocimientos, que les autoriza para circular con un vehículo a motor, representando un riesgo para la seguridad vial y para el resto de los conductores y usuarios de la vía, ya que estas personas no poseen las cualificaciones y aptitudes que se requieren para cualquier otro conductor que resulte apto en dicho examen.

Por estos hechos, componentes de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Albacete han formulado sendas denuncias por infracción al artículo 77 de la Ley de Seguridad Vial, catalogada como infracción muy grave, la cual lleva aparejada una sanción de 500 euros de multa y un período de seis meses sin poder examinarse nuevamente.