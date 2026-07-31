Ford se alía con Geely para fabricar en España: esto es todo lo que traerá la nueva alianza

El óvalo más famoso de la industria del automóvil tiene su receta para el mercado europeo: aliarse con uno de los fabricantes chinos de cara a la producción de esta segunda mitad de década. La joint venture entre Ford y Geely está pronto a activarse y todo apunta a que veremos los resultados dentro de unos dos años, a juzgar por los tiempos de lanzamiento previstos.

El camino es fusionar volumenes de producción para obtener bajos costes de producción y dotar de propulsiones multienergía tanto a modelos existentes como a vehículos nuevos, y todo ello tendrá lugar en la planta de Valencia en la que la marca estadounidense opera, desde la cual saldrá, insisto, una nueva generación de coches de bajas y cero emisiones para los conductores de Europa.

Esto responde al objetivo de acelerar la expansión de Geely, por un lado, y de consolidar la gama Ford desde su sede española de Almussafes. A la espera de su formalización y puesta en marcha –primer semestre del 2027–, esta empresa conjunta consistirá en la producción de cinco modelos clave: uno de ellos es el Kuga ya conocido, pero el giro radical se materializará en los cuatro restantes.

Ford y Geely en Valencia | Ford

Un nuevo Bronco, un nuevo crossover y dos Geely eléctricos

De parte da la firma norteamericana, un nuevo Bronco espera y un crossover familiar completamente nuevo incrementará la flota. En tanto que a las filas de la marca asiática se agregarán dos SUV que desde las vías oficiales anticipan como "elegantes". Y sí, lo has adivinado: ambos 100 % eléctricos.

La producción de estos modelos iniciará en 2028 para, en 2029, dar paso a sus ventas en las concesionarias europeas. Vehículos híbridos y eléctricos a la vista de parte de esta alianza entre Ford y Geely, pero, no menos importante, la oportunidad de dar un paso en materia de digitalización a través de la colaboración y desarrollo del fabricante chino, lo que genera expectativa sobre cómo se presentarán los nuevos modelos del óvalo americano.