El gran rival del MG ZS recibe una nueva versión con un cockpit de nave espacial

Meses atrás, el principal superventas de la marca alemana buscó salir de la monotonía sometiéndose a una edición especial basada en una apariencia fuera de lo habitual, un equipamiento algo más ampliado y un grado de personalización superior. El Opel Corsa Yes apostó, ante todo, por las especificaciones opcionales mediante distintos paquetes. Pues, ahora le ha llegado el turno al SUV urbano popular.

No es que carezca de personalidad –qué decir cuando el coche se viste del GSE deportivo, el tope de gama del modelo–, pero esta versión diferencial le da al vehículo un toque extra, una imagen algo más exclusiva que la instancia estándar. Es esa la intención del fabricante, según el mencionado antecedente y según los dichos recientes de Alejandro Noriega, director de Opel España, para el segundo Opel más preferido en el país.

Opel Moka Yes | Opel

Una vez más, el Koral Orange metalizado oficia de carta de presentación y simboliza todo lo que viene detrás, pues, al igual que el la edición especial del Corsa, el Opel Mokka Yes es más que una cara bonita. Y si bien esta tonalidad naranja se expande al interior –noten cómo se aplica en el salpicadero, en los asientos y en las costuras de las puertas–, es justo afirmar que aquí se manifiesta con mayor intensidad y contraste. Toda una intención de carácter.

El nuevo Opel Mokka Yes: características visuales y de confort y los paquetes opcionales

Los cambios visuales se resumen en el color de carrocería y en un negro en contraste aplicado en el juego de llantas de aleación de 17 pulgadas, en el techo, en elementos de la parte baja y en un capó opcional, pero la calidad de la versión se mide en características vinculadas al confort y la conectividad. A saber, unos cristales traseros tintados, unos asientos delanteros con ajuste eléctrico en seis posiciones, un reposabrazos central, un cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas y una pantalla táctil multimedia de igual tamaño.

Opel Mokka Yes | Opel

¿Pero qué hay, entonces, de los diferentes paquetes destinados a este nuevo Mokka Yes? Está el paquete tecnológico, que incluye asistencias como control de crucero adaptativo y asistente de estacionamiento delantero; el paquete de infoentretenimiento, basado en actualizaciones inalámbricas y reconocimiento de voz; el asociado al confort, que eleva la vara con un piso de carga doble, y el paquete de invierno, que le da a los asientos delanteros la función calefactable.

Para el mercado español, este Opel Mokka YES llega compatible con la motorización híbrida de 107 kW (145 CV) asociada a una transmisión automática de doble embrague de seis velocidades y se acerca al cliente por unos 139 euros al mes con seguro de crédito.