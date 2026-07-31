¿Buscas un Golf de primera generación? Este ejemplar convertible es el más evolucionado de su especie y no encontrarás uno mejor conservado

¿Cómo hablar de vigencia cuando se trata de una primera generación de hace 50 años? La respuesta es simple y tiene forma de compacto. De compacto de los setenta, pues las cosas –las categorías, las dimensiones de los segmentos– cambiaron. El Volkswagen Golf MK1 nunca ha dejado de ser objeto de deseo, pero el asunto se pone definitivamente interesante cuando nos encontramos con unidades no solo inmaculadas, sino inusuales.

Volkswagen Golf ewagen | ewagen

Los de Ewagen abren la puerta a este nicho. Ejemplares en estado de concurso o museo, de bajos kilometrajes, todo original y, como de costumbre, alguna especificación que hace de sus vehículos en venta una pieza única. Este Golf no es un Golf 1 más y no es un Golf 1 convertible más. Su nombre lo dice todo: es el Fashion Line, es decir, la edición especial que cerró la generación y aquella primera era del Cabrio.

Otro hábito que respeta esta concesionaria es la procedencia. Por lo general, son coches que han pasado toda su vida bajo la posesión de una misma persona y, a menudo, de ejecutivos de concesionarios oficiales. Este Golf no es la excepción y, desde 1993, cuando salió de fábrica, ha formado parte de la colección del CEO de un concesionario de la marca alemana.

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El Volkswagen Golf MK1 Cabrio "Fashion Line" 1993: especificaciones y precio

En todo este tiempo, este convertible ha recibido un mantenimiento regular en Volkswagen y, como peculiaridad, ha utilizado durante 15 años matrícula de transporte.

Su condición auténtica parte de su carrocería, ya que todos los paneles lucen la capa de fábrica, una tonalidad perlada por demás específica denominada "Dusty Mauve" que se expande a los paragolpes y a los espejos laterales.

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Sin daños a la vista, el juego de llantas Estoril de 15 pulgadas son también propias de esta versión especial. En combinación con el color de carrocería, este Golf MK1 Cabrio conserva su capota negra de vinilo con forro interior blanco y un cubrecapota también negro.

Veamos sus características destacadas. Un logotipo frontal cromado y una insignia Fashion Line anteponiéndose a los pasos de rueda traseros dan al coche el toque estético por fuera. Ya en el habitáculo, te espera un volante deportivo, unos asientos deportivos con ajuste de altura, un tapizado de tela especial para esta versión, un pomo de cuero en la palanca de cambios de cinco velocidades y un sistema de cuatro altavoces optimizado.

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Debajo del capó, su motor 1.8 de 98 CV con inyección electrónica eleva su estatus al considerarse uno de los pocos ejemplares con esta configuración mecánica.

Una cosa es el mantenimiento y otra muy distinta las instancias de restauración. Este Volkswagen Golf MK1 Cabrio "Fashion Line" nunca ha pasado por ellas. Hasta el momento, registra un acumulado de apenas 11.800 kilómetros y la casa Ewagen lo ha cotizado en 36.500 euros. La nostalgia sale cara y qué decir cuando se simboliza en la faceta más evolucionada del Golf Cabrio de primera generación y un estado de coche nuevo.