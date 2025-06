La OCU señala una de las claves de la deficiente electrificación que tenemos en España

La movilidad eléctrica y los coches eléctricos siguen avanzando en España. Las cifras de ventas y de cuota de mercado no deja de crecer, aunque a pasos moderados. Podría ir todo más rápido como pasa en otros países de nuestro entorno, y quizá una de las claves por las que pasa esa aceleración es la que ha dado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) hace poco tiempo.Y es que en un estudio hecho por esta entidad con datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el mapa "Reve", mostró lo descompensada que está la presencia de puntos de recarga en España.

La ilustración muestra una clara descompensación y desigualdad de estaciones entre una comunidad autónoma y otra, de forma que hay lugares como Galicia (71), Islas Baleares (47), Murcia (82), Extremadura (146) o Canarias (62) en los que tan sólo hay entre 3 y 10 cargadores por cada 1.000 habitantes. Por el contrario, otros como Madrid (94,1/1.000 km), País Vasco (55,6/1.000 km), La Rioja (23,5/1.000 km), Cataluña (21,6/1.000 km) y la Comunidad Valenciana (21,5/1.000 km) van sobrados proporcionalmente en este sentido.

Más de 13.000 puntos están fuera de servicio

De los 46.358 puntos de recarga totales que hay en nuestro país, más de una quinta parte (22 %) no funcionan actualmente. En concreto, son un total de 13.072 estaciones las que están fuera de servicio por diversas razones: vandalismo, averías, retrasos en la puesta en funcionamiento por trámites burocráticos, etc. Por lo que queda claro que hay que ponerse las pilas - y nunca mejor dicho - con los puntos de recarga si se quiere seguir potenciando e incentivando la compra de coches eléctricos en nuestro país. ¿De qué sirve de que estén cada vez más baratos si después no podemos cargarlos en condiciones?

Por esta misma razón, también es importante saber que no muchos son de carga rápida (de más de 150 kW), con unos escasísimos 4.008 puntos que concentran apenas el 8,6 % del total. Y es que son fundamentales a la hora de aportar una experiencia buena a los conductores que dan el paso a los EV, de forma que permiten recuperar unos 200 kilómetros de autonomía en un cuarto de hora. Así que para viajar por carretera sobre todo y no quedarse tirado ni esperando demasiado tiempo son vitales. Por ello, desde OCU proponen ayudas que incentiven la construcción y la puesta en marcha de más puntos de recarga.

Más vale que las instituciones sigan lanzando ayudas que incentiven a construir más puntos y que cada vez haya más empresas que hagan colaboraciones y diversas acciones para hacer a más y facilitar su uso a los conductores.