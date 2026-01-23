La OCU denuncia la práctica de 13 portales online de compra de coches de segunda mano que ocultan el interés de la financiación

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado a la Dirección General de Consumo y al Banco de España la práctica de 13 portales online de compra de coches de segunda mano donde presuntamente se limita la información de las condiciones de financiación a la hora de la compra de un vehículo.

Según OCU, estos portales estarían incumpliendo dos normativas. En primer lugar, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que les obliga a mostrar el precio final desglosado.

En segundo término, la Ley de Contratos de crédito al Consumo, que establece unos requisitos mínimos de información sobre las condiciones del préstamo, como son la Tasa Anual Equivalente(TAE), el Tipo de Interés Nominal (TIN), el importe total del crédito, la duración del contrato, el importe total adeudado y el importe de las cuotas periódicas.

Además, en una estimación realizada en distintos portales por OCU, la propia organización señala que "en cuatro marketplaces ni siquiera se ofrecían estos datos, por lo que resulta imposible hacer una estimación de los intereses a pagar". De igual forma, OCU advierte de que la mayoría aplican"elevados intereses, superiores al 12% TAE".

Recomendaciones generales al contratar un préstamo

OCU aconseja pedir al vendedor una comparativa entre el precio al contado y el financiado total, aclarando las condiciones del crédito y el coste total al vencimiento. Y al mismo tiempo solicitar a un par de bancos las condiciones de financiación de sus préstamos, ya que "muchas veces son bastante más interesantes, incluso sin el descuento que pueda ofrecer el concesionario".

Por último, OCU recuerda que el comprador tiene 14 días para desistir del préstamo y devolver el dinero sin justificar su decisión. Y en este caso sin penalizaciones: solo hay que pagar los intereses generados hasta el día del reembolso.