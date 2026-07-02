Es el último coche que queda de los de antes: motor diésel, diseño clásico e interior modesto en el sedán de Fiat de menos de 17.000 euros

Un coche que apuesta a las tradiciones en cada uno de sus apartados. El Fiat Tipo Sedán está hecho para eso, para el conductor que, mientras la electrificación y las tecnologías avanzan, se aferra a lo de toda la vida. Y en Europa, aferrarse a lo de toda la vida es seguir apostando por un diésel. De los turismos de la marca italiana, este cuatro puertas es el único que sale de fábrica con esta motorización sin excepciones para el mercado español.

Puede que el motor 1.6 limite tu movilidad al portar la etiqueta C, pero, además de un consumo mixto contenido en 4,6 l/100 km, al menos te da el nivel de potencia superior y, para abarcar los 130 CV máximos que envía a sus ruedas delanteras, la caja manual no es de cinco, sino de seis velocidades. Ruedas que, como el vehículo en general, se manifiestan como una oda a lo básico en la industria actual, tanto por el diseño de las llantas como por tratarse de unas de acero de 15 pulgadas.

Fiat Tipo Sedán | Fiat

A propósito del diseño, ¿recuerdan cuando, días atrás, propuse una breve selección de berlinas con estéticas destacadas? Pues, a la de Fiat corresponde ubicarla en el otro extremo. El Tipo Sedán es, ante todo, un coche de tres volúmenes hecho para no llamar la atención. Tan modesto como el interior, aunque debo ser justo: permítanme aquí una salvedad.

Un sedán bien básico, pero con personalidad en su interior tradicional

Hablamos de un Fiat de gama baja, con un conjunto de asistencias limitado –se incluye el control de crucero, el asistente de mantenimiento, la cámara trasera y el sensor de aparcamiento–, una equipamiento tecnológico cuyo eje es una pequeña pantalla central de cinco pulgadas y un concepto visual de cabina que nada tiene que ver con los interiores digitalizados que hoy dominan el mercado.

Fiat Tipo Sedán | Fiat

Sin embargo, el diseño puertas adentro de este Fiat Tipo responde a un lenguaje propio de los coches de la marca y que destaco. ¿Cómo hacer de un simple acabado un recurso de alto impacto? Un todo negro que, así como le da al puesto de conductor y del acompañante de este sedán un carácter deportivo que compensa las carencias, hemos visto expresarse con criterio y de la misma forma en los urbanitas de la marca.

Es el Fiat Tipo un sedán atrapado en su condición de modelo de acceso –hoy, anunciado en 16.851 euros–, difícil conseguir algo más tradicional en 2026. Eso sí: mientras el diésel sobreviva, a pesar de todas sus especificaciones en clave atemporal, seguirá siendo presente antes que un cuatro puertas del pasado.