El Fiat 500 Híbrido recibe el toque de distinción que necesitaba: la versión más refinada ya está disponible y por menos de 20.000 euros

Un coche que en sus raíces lleva el verano de las costas italianas no podía lanzarse en otro momento. La marca lo había anunciado semanas atrás, pero ahora lo oficializa para el cliente. El Fiat 500 Híbrido Dolcevita acaba de ingresar al catálogo con precio y lujo de detalles, pero sobre todo para darle a la gama del famoso urbanita un toque de refinamiento.

Fiat 500 | Fiat

Es más que una edición especial. En esta versión hay prioridades: primero su configuración de carrocería, luego los aspectos estéticos. Un 500 para conducir a cielo abierto, ya que solo lo encontrarás como Cabrio. El anclaje con el pasado es claro e impulsa su creación: este coche celebra el estilo de vida italiano de los años cincuenta y sesenta y homenajea a los Fiat 500 convertibles de aquellos tiempos.

Y es cierto que la combinación de pintura Ice White con capota de lona azul –que evoca el mar y el cielo del Mediterráneo, según Fiat– que el fabricante ya nos había mostrado realza el contraste entre ambos tonos y transmite elegancia a primera vista, pero el exterior en el diáfano Azul Celestial promete ser más que una segunda opción. Todo parece fluir por el camino de la distinción, porque en sintonía sus llantas de aleación de 16 pulgadas lucen un acabado diamantado y las carcasas de los espejos retrovisores cuentan con un tratamiento cromado.

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El nuevo Fiat 500 Híbrido Dolcevita: un contraste que se expande al interior, un único motor posible y un precio promocional limitado

Las insignias completan la apariencia. Un 500 Dolcevita sutil viaja impreso sobre los marcos de las ventanas traseras y, ya en el interior, un 500 Fabbrica Italiana Automobili torino va bordado sobre el respaldo de los asientos. El volante forrado en negro también aporta contraste a unas tonalidades cálidas que se expanden hasta la cabina: el Blanco Hielo brillante también se aplica sobre el salpicadero.

Sujeto a financiación y por tiempo limitado a modo de lanzamiento –por el resto de junio, dice Stellantis–, Fiat deja al flamante 500 Híbrido Dolcevita a un precio inferior a 20.000 euros, unos 19.455 para que tomes nota. Un cabrio e híbrido. Una edición especial únicamente con leve asistencia eléctrica. El motor de gasolina 1.0 de tres cilindros FireFly de 65 CV incorpora la arquitectura de 12 voltios para contener el consumo –un combinado homologado de 5,3 l/100 km– y obtener la etiqueta Eco.