¿El interior más creativo del mercado? Las marcas chinas y el Tesla Model Y tienen razones para preocuparse por culpa del Mazda CX-6e

El Tesla Model Y no se discute. Ni en Europa ni en particular en España, donde año a año es uno de los dos eléctricos más elegidos y en 2026 lleva más de 2.600 entregas, que le representan un aumento de más del 65 % en relación con el primer cuatrimestre del año pasado. Los equivalentes chinos, con el Xpeng G6 como modelo con mayor volumen de ventas para la marca y el Sealion 7 garantizándole competencia a BYD en el segmento, registran cientos de matriculaciones en el acumulado en pleno período de consolidación.

Pero amerita ir un poco más allá en el mundo de los SUV eléctricos de tamaño mediano, donde los japoneses contribuyen con un vehículo que advierte a sus rivales presentándonos uno de los interiores más creativos.

Mazda CX-6e | Mazda

No sorprende la faceta artesanal del habitáculo del Mazda CX-6e. Los nipones son palabra autorizada cuando de minuciosa selección de materiales se trata y este SUV lo ejecuta mediante superficies suaves y despejadas que responden a la cuestión de la estética y el confort, pero también al sentido de amplitud que genera como aspecto inherente a las posibilidades que otorga su plataforma eléctrica.

El Mazda CX-6e provoca a los fabricantes chinos donde mejor se destacan

Si llama la atención el eje de su esquema digital. Las pantallas, una fortaleza de los fabricantes chinos y es allí donde este Mazda propone un salpicadero cargado de inventiva y solución para hacerles frente. Las táctiles a merced de los acompañantes parece ser el futuro de la industria, al menos para ciertos fabricantes. Una tendencia impulsada precisamente por las marcas del Gigante Asiático. El CX-6e da cátedra a su manera: una simbiosis entre pantalla central y de copiloto, un extraño dos en uno con un propósito claro.

Mazda CX-6e | Mazda

A tono con la horizontalidad de la época, otra de las nuevas modas, esta pantalla de 26 pulgadas con resolución 5k está desarrollada para que, en simultáneo, conductor y acompañante la controlen de manera individual. Del lado izquierdo, los mandos de navegación y otras asociadas a quien va al volante. En la parte derecha el acompañante puede acceder a otras funciones. Dividir los espacios para evitar distracciones, una búsqueda a la que también responde el revestimiento antirreflejos.

No tan novedoso como esta disposición de pantalla multimedia, pero sí incipiente aún, es el reemplazo de los instrumentos digitales a los que nos hemos acostumbrado por el Head-up Display, antes un adicional a la pantalla del conductor, hoy un elemento que la sustituye definitivamente. Dimos cuenta del fin de los instrumentos en el tablero con el Changan Deepal S05 días atrás y ahora, contemplando la cabina del Mazda CX-6e, lo confirmamos.