Es lo que no tiene ninguna marca china: el Fan Fest celebrado en Madrid para honrar al Opel Astra y su árbol genealógico

Si tienes con qué, puedes hacer tu Fan Fest. Sus 35 años de historia –y más allá– lo habilitan a congregar lo más icónico de su pasado para acompañar a la generación actual. El Opel Astra es un clásico con vigencia y camino por recorrer y, como tal, ha realizado una escala en la capital con una exposición a todo color días atrás.

Una suerte de fiebre del Rayo se ha vivido en el Autocine Madrid, donde se convocaron modelos clave y versiones emblemáticas del deporte de motor. El centro de la escena, como si de esa larga mesa de anifitriones se tratara, estuvo destinado a la flota del compacto estrenada en 2026, tanto el cinco puertas hatchback como el familiar. El Astra Ultimate y el Sports Tourer GS, topes de gama respectivamente, se lucieron en sus facetas híbridas autorrecargables como principales protagonistas.

Fan Fest Opel Astra | Stellantis

Hubo diversidad de unidades Astra en el evento, pero la marca alemana buscó darle una visibilidad diferente a dos modelos en particular. Con su carrocería pintada del característico Arden Blue –tonalidad que aplicaba también en secciones específicas del interior, como las costuras y, más llamativo aún, el fondo de los relojes del cuadro de instrumento–, un Opel Astra 2006 versión OPC, la más potente y deportiva con su 2.0 turbo de 240 CV, fue uno de los ejes de la jornada.

El Opel Kadett GSI, el paso previo al primer Astra

A su lado, compartiendo la atención de los presentes, absorbió flashes el que da forma definitiva al árbol genealógico del Astra: su antecesor, el Opel Kadett GSI 1987 en rojo, conocido en circuitos por sus participaciones en las carreras de Grupo A de rallye y conocido en los concesionarios de la época por representar una rivalidad directa e intencional para el Volkswagen Golf GTI.

Fan Fest Opel Astra | Stellantis

Sus auspiciantes y su jaula de seguridad en la parte de atrás nos transportaron a un pasado de tierra, polvo, velocidad y la conducción extrema propia de la categoría, pero detrás de sus aspectos más superficiales y sobresalientes esperaban especificaciones que, en su momento, dieron que hablar. El Kadett tenía sus pros y sus contras. Su ligereza un peso apenas superior a la tonelada lo hacía un compacto deportivo dinámico y prestacional, pero al mismo tiempo un blanco fácil de robos producto de sus delgados paneles.

Quienes alguna vez tuvieron uno recordarán los déficit de su visibilidad trasera y otros vinculados a la tracción delantera en la versión de 156 CV. También se acordarán de su instrumentación digital cuya funcionalidad no generaba una aceptación unánime entre los usuarios. Tiempo después, en 1991, el Opel Astra lo reemplazaría para, 35 años después, seguir en la cadena de producción. Otra etapa, poco y nada que ver con aquella. La era de los híbridos y los eléctricos. ¿Qué tanto sentido tendría una exhibición de unidades del Opel Astra eléctrico?. Sí, la curiosidad de lo nuevo, lo inexperimentado, pero creo que hay un interés que nace del alma cuando los clásicos acompañan.