Es el Tiguan barato que también viene de Alemania con un gran maletero y un nuevo diseño

Es obvio que la gran baza de Opel en el mercado es el Corsa, que mantiene un nivel de ventas elevado año tras año. No obstante, lo que consigue que la marca alemana pase de firmar un ejercicio decente a uno verdaderamente positivo, es el volumen de matriculaciones del resto de modelos. En este sentido, uno de los culpables de que 2025 haya sido un buen curso para Opel y que 2026 vaya por el mismo camino, es el Grandland, su SUV Mediano que acaba de optimizar su diseño.

Una de las fijaciones recientes de Opel ha sido el diseño de la iluminación de sus nuevos modelos, con esas franjas LED que custodian el logo de la marca y que ya se están convirtiendo en características. Estás franjas estarán compuestas por los grupos ópticos Intelli-Lux LED HD y se componen de 51.200 elementos que generan una luz radiante que llevan la visibilidad nocturna a un nivel casi diurno. Se podría pensar que esto puede deslumbrar a quienes estén en coches en dirección contraria o peatones, pero este sistema ha sido desarrollado para evitar deslumbramientos. La marca alemana, además, hace que su emblema esté constantemente iluminado con la tecnología Edge Light.

Opel Grandland | Opel

Un habitáculo minimalista

El dibujo exterior del Opel Grandland se mantiene. No hay motivo para cambiar nada cuando a los clientes les ha gustado su diseño personal y atractivo, en comparación a muchos otros SUVs que parecen cortados por el mismo patrón. No obstante, en el habitáculo sí que se encuentran numerosas modificaciones para mejorar la experiencia y la comodidad dentro del Grandland para seguir entregándole cualidades dentro de un sector tan competitivo.

Se ha redefinido el habitáculo bajo una idea más minimalista, o podríamos decir práctica. El objetivo principal ha sido ofrecer a los clientes una mayor capacidad de carga, respondiendo a las necesidades actuales estudiadas en los consumidores. De esta manera, el Grandland despliega 550 litros de maletero bajo bandeja que aumentan hasta los 1.641 litros con los asientos traseros abatidos. Todavía hay otros 35 litros extra en el Pixel Box situado en la consola, que se cierra con un cristal translúcido iluminado y cuenta con un revestimiento interior en tela.

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Asientos que alivian

El minimalismo y la funcionalidad no solo se traduce en un mayor espacio de carga sino también en más espacio para la comodidad de los pasajeros, para estirar las piernas o los codos. Stellantis considera que, de hecho, han logrado un confort más propio del segmento premium que aquel que le corresponde a un Opel por naturaleza. Pero no solo el espacio sube la gama, también los materiales interiores sostenibles, tejidos reciclados de alta calidad que se reparten, entre otros elementos, por los asientos ergonómicos con certificación AGR. Incorporan la función Intelli-Seat que alivia la presión sobre el coxis en los viajes largos.

El Opel Grandland está equipado con una pantalla de tamaño muy generoso, 16 pulgadas. Es solo uno de los tantos detalles tecnológicos que aumentan el deseo por este modelo, sumándose el control de crucero automático con función stop & go, el reconocimiento extendido de señales de tráfico, a adaptación inteligente de la velocidad, o el sistema de frenado de emergencia con sensor de colisió. Aunque los sistemas de asistencia a la conducción que marcan la diferencia se integran en Intelli-Drive 2.0: cambio de carril semiautomático, adopción de velocidad inteligente, cámara de visión trasera inteligente y el sistema Intelli-Vision 360º. El Grandland promete seguir empujando hacia arriba las ventas de Opel.