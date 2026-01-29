Valencia, Murcia o Gijón, entre las ciudades sin Zonas de Bajas Emisiones

Valencia, Murcia, Gijón, Las Palmas de Gran Canaria o Vitoria son algunas de las ciudades de más de 250.000 habitantes que todavía no tienen activas sus Zonas de Bajas Emisiones, pese a que este tipo de zonas restringidas debe ser obligatorias en las ciudades de más de 50.000 habitantes desde el año 2023.

En total, hoy todavía existen un total de 109 ciudades que no tienen activada una ZBE. Este número de ciudades supone el 66% del total de las localidades con más de 50.000 habitantes, según un estudio realizado por Bipi, la compañía de suscripción de coches del Grupo Renault, con datos recogidos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

De estas 109 ciudades sin ZBE, un total de 89 localidades, estarían un poco más cerca de poder activar las zonas restringidas, ya que están en una fase intermedia, que Transición Ecológica denomina como "en trámite". Por el contrario, 20 ciudades restantes, van más retrasadas, ya que sus zonas están todavía en una fase "pendiente", según este organismo oficial.

ZBE | EP

La superficie de ZBE aumenta un 11%

Continuando con las ciudades que sí han cumplido con la normativa y tienen vigente una Zona de Bajas Emisiones, en enero de 2026 la cifra es de 56 localidades. Entre todas ellas suman una superficie de 821 kilómetros cuadrados.

No obstante, a la hora de compararlo con los datos de 2025, se comprueba que el crecimiento es muy lento. En concreto, a mediados de 2025 la superficie de Zonas de Bajas Emisiones era de 739 kilómetros cuadrados, según datos de Transición recogidos por Bipi. De ahí que en estos más de seis meses que han transcurrido tan solo se han activado 82 kilómetros de superficie de ZBE, lo que supone un aumento del 11% en los últimos seis meses.

Inicio ZBE Centro | Europa Press

Del total de ZBE existentes en España, prácticamente Madrid y Barcelona ocupan la gran mayoría del territorio con restricciones. En este sentido, la ciudad con mayor tamaño es Madrid que con 605 kilómetros cuadrados de superficie supone el 73,7% del total de la superficie con restricciones en España.

La segunda ciudad con mayor superficie es Barcelona, con 95 kilómetros cuadrados, lo que supone el 11,6% de la superficie con restricciones. Cierra el listado de las ZBE con mayor superficie Las Rozas de Madrid, con cerca de 24 kilómetros cuadrados, lo que supone el 3% del total.