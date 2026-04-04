Si quieres sí o sí un 4x4, así funciona el sistema de tracción integral de Volkswagen

En la gama actual, lo encuentras en las versiones R-Line de serie del Tiguan (portada), del Passat y de modelos de segmentos superiores como el Touareg –o como la marca lo denomina, el “Rey de los SUV”–. Los Volkswagen R lo llevan por naturaleza. El icónico hatchback y los SUV compacto y grande mencionados forman parte del vigente selecto grupo, y a ellos se suma el T-Roc. En este último también lo obtienes en su tope de gama R-Line, pero de la generación anterior. Estoy hablando del sistema de tracción a las cuatro ruedas del fabricante.

El conocido 4Motion no escapa a ciertas reglas básicas propias de las tracciones 4x4. A saber, la adaptabilidad de acuerdo al estado y la complejidad de las superficies. Para evitar que las ruedas giren a distintas velocidades cuando vamos por terrenos resbaladizos o irregulares, el sistema compensa enviando la potencia necesaria a donde corresponda, lo que aumenta el control sobre el vehículo.

Volkswagen Tiguan | Volkswagen

Lo mismo ocurre cuando el coche detecta que alguna patina. En ese caso, lo que hace es atacar la pérdida de adherencia. El desgaste uniforme de los neumáticos es vital y es a lo que esta tracción integral contribuye.

Los tipos del 4Motion y una función que marca la diferencia en la conducción de los modelos R

Ahora bien, no en todos los modelos funciona de la misma manera el 4Motion, que se divide en dos tipos. La mayoría utiliza el sistema Haldex, porque son los que se equipan con motores transversales. Con este sistema, la conducción se mantiene con tracción al eje delantero casi siempre, pero cuando allí se pierde agarre se distribuye la potencia a las ruedas del eje trasero.

Volkswagen Tiguan 4Motion | Volkswagen

El 4Motion con embrague Torsen es la excepción y es el que lleva el Volkswagen Touareg, que se caracteriza desde siempre por su configuración de motor delantero en posición longitudinal. En este caso, la tracción a las cuatro ruedas es permanente. De manera tal que el control pasa a ser total en comparación con el sistema anterior, pero también favorece a los cambios de marcha de la transmisión automática y a reducir consumos: cuanto mejor sea el reparto de potencia, mejor funcionará el desgaste de los neumáticos y el rendimiento de combustible.

Hablando de funciones, mención final para el R-Performance Torque Vectoringde los modelos R, que consiste en el reparto de par adaptativo en el eje trasero en pos de una mayor estabilidad y tracción cuando tomamos las curvas.