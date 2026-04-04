Si buscas eléctrico japonés para la ciudad, este urbanita ya retirado puede ser la mejor opción en mercado de ocasión

Si es por asequibilidad, ya no es novedad la competitividad que los chinos han traido al mercado europeo de los coches eléctricos. Por otro lado, las tradiciones pueden pesar más allá de las tendencias y la fiabilidad japonesa es algo que te suele llevar a inclinar la balanza cuando analizas una compra. Más de dos años pasaron ya de la discontinuación de la producción del Honda e, pero el pequeño sigue su curso en los sitios de venta de ocasión si es que tu presupuesto no puede estirarse hasta un Nissan Micra.

Diversos factores comprometieron la compatibilidad del urbanita en el mercado europeo. Su elevadísimo precio fue uno de los principales. El retiro antes de tiempo de la versión de acceso trajo sus consecuencias y a finales del 2023, cuando se decretó su punto final, su valor de partida se anunciaba en 34.000 euros. Tampoco tenía sentido mantenerlo en la línea de montaje con tan pocas ventas y con una autonomía que se estaba quedando atrás.

Honda e | Honda

Pero ya siendo un modelo del pasado su cotización se ha rebajado sobremanera y, si bien deberías parar a recargar en caso de que lo saques a la autopista en viajes de 300 km, tiene con qué para resultarte suficiente si te mueves por ciudad todos los días. Los 220 km de eficiencia eléctrica eran demasiado poco para lo que la marca te hacía pagar, pero ahora este coche aparece en plataformas españolas de segunda mano en la línea de los 19.000 euros, con odómetros que no van mucho más allá de los 15.000 km.

Un eléctrico reconocido por la crítica

Midiendo 3.894 mm de largo, 1.752 mm de anchura, con una distancia entre ejes de 2.538 mm y una altura de 1.512 mm, el Honda e apunta a conductores en la búsqueda de eléctricos de segmento B sin tener que caer en la tendencia del SUV urbano. Imagina que te decides por este compacto japonés. Llegado el caso, te habrás llevado a casa un modelo incomprendido.

Honda e | Honda

Si bien se vio afectado por cómo la marca lo posicionó frente a la demanda y por el contexto de la industria, sería injusto limitar su reputación al penoso desenlace de su ciclo comercial. Fue el Honda e un urbanita destacado por la crítica especializada y el mérito estuvo en que cada medio lo condecoró en diferentes categorías: los británicos de Autocar lo nombraron "Mejor tecnología, Autobild se encargó de distinguirlo con el premio al "Mejor diseño" y Motor Awards lo declaró directamente “Mejor coche urbano”.

Sin embargo, el mejor reconocimiento le llegó desde Alemania. El German Car of the Year 2021 fue precisamente para el pequeño eléctrico, lo que no solo enalteció sus pergaminos, sino también representó un momento inédito para la industria japonesa: el coche ha quedado en la lista histórica del premio como el primer modelo nipón en recibirlo.