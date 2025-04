Una nueva marca china llega a España, pero no como te la imaginas

Una nueva marca china irrumpe en España. Tras BYD, Link & Co, Leapmotor y otras tantas, Foton es el nuevo integrante de la esta gran familia en nuestro país. Sin embargo, esta no es de la manera que te puedes imaginar tras lo que has conocido con las marcas que acabamos de citar. Y es que Foton se enfoca en los vehículos comerciales y ha desembarcado en el mercado español de la mano de la empresa de movilidad Astara. Por lo tanto, ahora comprobarás que los primeros vehículos que va a lanzar al mercado no tienen nada que ver con los turismos que has visto por las calles y las carreteras.

Así las cosas, Foton llega a España con dos pick-up alimentados con diésel y un furgón eléctrico. Los primeros, de aspecto ciertamente vistoso, se llaman Tunland V7 y V9,están diseñados para el trabajo y un poco para el ocio - en el caso del segundo - y cuentan con una mecánica turbodiésel para ser más exactos así como caja reductora en la transmisión. Por su parte la nomenclatura del furgón eléctrico no dejará indiferente a nadie: eToano. Un vehículo pensado para los repartos en la ciudad disponible en dos packs de baterías hechas por CATL de 77 y 100 kWh, lo que le permite homologar autonomías de hasta 450 kilómetros. En cuanto al propulsor, tiene 177 CV y 330 Nm y homologa una carga útil de 2.630 kilos.

Foton Tunland G7 | Foton

Dicho todo esto, los precios de los que parte el Tunland V7 con promociones y sin IVA se sitúan en los26.508 € en el caso de la versión manual con seis velocidades y en 28.079 € en la unidad con transmisión automática de ocho relaciones. El Tunland V9, con su aspecto tan similar a un RAM americano, cuesta 42.872 € sin incluir el IVA e incluyendo campañas. En lo que respecta al e-Toano, su espectro de precios es más amplio gracias a las cuatro versiones (dos con cada opción de batería) que ofrece: arranca en 42.378 € y la más prestacional se ubica en los 46.345 €.

Un gigante

Perteneciente al gran grupo BAIC, Foton lleva en el mercado desde 1996 y ha sido capaz de acumular más de once millones de ventas, así como 800.000 exportaciones y alcanzar un valor económico por encima de los 31.400 millones de dólares. Además, lleva a cabo su labor en más de 130 países y disfruta de la condición de líder en mercados como Colombia y Chile.

Dicho todo esto, Foton llega a España dispuesta a ofrecer soluciones de movilidad a los profesionales respetuosas con el medio ambiente apoyándose para ello también en la electrificación.