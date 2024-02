Nueva denominación para este interesante y veterano polivalente francés

Desde esta misma semana se ponen a la venta en España los Citroën C3 Origin, una nueva denominación que servirá para dar vida a la entrega más veterana del polivalente ahora que también se pueden adquirir los de última generación. Convivirán por unos meses hasta que el más moderno cuente con una oferta más variada de motores.

El Citroën C3 Origin no recibe cambios estéticos ni en el exterior ni en el habitáculo pero sí mejora la relación valor-precio al reducir sus precios de manera importante. Durante febrero por ejemplo se puede adquirir una unidad desde 13.200 € incluyendo promociones, siendo uno de los coches de su segmento más baratos solo superado por el Dacia Sandero.

Los interesados en el Citroën C3 Origin podrán elegir la motorización 1.2 Pure Tech de 83 CV y una más prestacional alternativa con turbo y 110 CV que se oferta tanto con cambio manual como con uno automático. Si lo tuyo es el diésel se mantiene el eficiente bloque 1.5 Blue HDI de 100 CV asociado a la transmisión manual de seis velocidades.

Los niveles de acabado son los denominados You, Plus y Max. En todos los casos llevan el aire acondicionado, faros LED, control y limitador de velocidad, elevalunas y espejos eléctricos, sistema de sonido con radio DAB, bluetooth, USB, volante multifunción, ordenador de viaje, detector de fatiga, asiento posterior abatible por partes, etc.

En las opciones más equipadas también se incluyen los airbumps, llantas de aleación ligera, sensores de estacionamiento, sensor de lluvia, climatización automática, sistema multimedia con pantalla táctil de 7 pulgadas, Apple CarPlay, Android Auto, cámara de visión posterior, carrocería pintada en dos tonos, etc.

Precios Citroën C3 Origin