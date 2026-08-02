Los neumáticos que utilizará el GP de España de F1 en Madring

Pirelli ya ha desvelado los neumáticos que llevará el Gran Premio de España que se disputará por primera vez en Madring. Se trata de una selección de compuestos de la gama media: los C2, C3 y C4.

Sin embargo, esta no ha sido una decisión fácil para Pirelli. La falta de datos obtenidos en competición ha supuesto un dolor de cabeza para el fabricante italiano, puesto que han tenido que basar su elección en simulaciones y en la información recopilada sobre el circuito durante su proceso de desarrollo.

En este contexto, Pirelli considera que las cargas a las que estarán sometidos los neumáticos serán de alta exigencia, tal y como en circuitos como Spa-Francorchamps o Silverstone. Por ello, se ha descartado la decisión de emplear los compuestos más blandos para utilizar una combinación que permita controlar el sobrecalentamiento de las gomas en caso de que las temperaturas sean elevadas.

A su vez, desde Pirelli estiman que esta elección pueda propiciar una estrategia de dos paradas durante la carrera. Al apostar por estos neumáticos, los equipos tendrán más opciones para plantear la estrategia y podrán controlar mejor el desgaste de las gomas, algo especialmente importante al competir por primera vez en un trazado del que apenas existen referencias.