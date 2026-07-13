Madring se pone a prueba antes de la Fórmula 1 con un test oficial de la F3

El Campeonato FIA de Fórmula 3 llevará a cabo un test oficial de mitad de temporada de dos días en el nuevo circuito de Madring los días 24 y 25 de agosto, para poner a prueba el trazado que acogerá del 11 al 13 de septiembre el Gran Premio de España de Fórmula 1, según informó la pista madrileña en un comunicado.

El test tendrá lugar dos semanas antes -el 24 y 25 de agosto- de la celebración de la edición inaugural del GP de España en Madrid, del 11 al 13 de septiembre, y servirá para "validar los procedimientos deportivos, operativos y de seguridad del circuito en condiciones reales de competición".

Además de esta sesión de test, el Campeonato FIA de Fórmula 3 ha confirmado un formato ampliado para la última prueba de la temporada 2026, que se disputará en Madring, con el objetivo de alcanzar el número de eventos originalmente previstos para este año. La cita final de Madrid incluirá una sesión de clasificación adicional y una segunda Carrera Principal.

Ese fin de semana, el viernes, habrá una sesión de entrenamientos libres de 45 minutos por la mañana y, por la tarde, dos sesiones consecutivas de calificación de 20 minutos. El sábado, la Carrera Sprint, cuya parrilla se determinará mediante el sistema de parrilla invertida basado en los resultados de la primera clasificación, y primera Carrera Principal, cuya parrilla se establecerá según los resultados de esa misma calificación. Y el domingo, por la mañana, la segunda y última Carrera Principal de la temporada 2026 de F3, con una parrilla determinada por los resultados de la segunda sesión de calificación.