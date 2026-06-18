¿Qué uso del móvil se puede hacer al volante? ¿Se puede cambiar una canción, atender una llamada o cambiar la dirección del GPS?

La DGT ha blindado las carreteras con cámaras inteligentes, sistemas IA como TRAFICON y radares que te cazan al vuelo sin necesidad de que un agente te dé el alto. En 2026, la ley es tajante: si el motor está encendido, tocar el teléfono es una infracción grave.

Olvídate de enviar un WhatsApp, mirar redes sociales o ponerte un solo auricular por si acaso. Si te pillan sosteniendo o manipulando el móvil, la multa automática que te llegará a casa es de seiscientos euros y seis puntos menos en tu carné. Lo mismo se aplica si estás detenido en una parada momentánea.

¿Y si usas cascos? Serán doscientos euros y tres puntos. La cosa empeora drásticamente si provocas un accidente por culpa de un despiste: la sanción mínima sube a mil euros, te suspenderán el permiso de conducir y las aseguradoras se negarán a cubrir tus daños.

Para usar el GPS o atender llamadas de forma 100% legal, recurre siempre a sistemas manos libres integrados, Android Auto, CarPlay o asistentes de voz. Pero recuerda: el móvil debe ir en un soporte homologado que no tape tu visibilidad y configurado antes de arrancar.

Cometer este error puede suponer la suspensión automática de tu carné de conducir por la pérdida de puntos, algo especialmente destructivo si eres conductor profesional. Configura tu ruta antes de salir, usa los controles del volante y evita que un simple mensaje se convierta en el peor disgusto del año.