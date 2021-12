La multa de 200 euros que pone la DGT con el apoyo de sus drones

Uno de los aspectos más llamativos de la DGT fue cuando pusieron en funcionamiento a su elenco de drones, ideados, principalmente, para captar a conductores cometiendo infracciones. Y es que pese a sistemas como Pegasus o las cámaras de tráfico, el dron puede resultar más efectivo para vigilar a conductores de cerca y para impartir multas de 200 euros y 4 puntos del carnet como lo que supone ir sin cinturón de seguridad.

Por supuesto, los drones no solo sirven para determinar si los conductores llevan o no el cinturón abrochado, puesto que también intervienen a la hora de ser testigos de vehículos saltándose una señal de stop o adelantamientos inapropiados. No obstante, en esta Navidad velan, principalmente, por el uso del cinturón de seguridad en la carretera.

Sin lugar a dudas, esta campaña de vigilancia ya ha dado resultados, puesto que la DGT pone al alcance de todos en sus redes sociales un vídeo en el que se perciben a varios conductores infringiendo esta ley. Y es que parece ser que no todos los usuarios de un vehículo son conscientes de lo peligroso que puede ser ir sin el cinturón de seguridad.

Siendo más concretos, se pueden apreciar tres sanciones captadas en vídeo en poco más de una hora y media, con un periodo de tiempo de aproximadamente 26 minutos entre el segundo y tercer conductor que circula sin cinturón. Esto deja claro que, pese a la concienciación que se ha buscado aplicar, sigue siendo una práctica más extendida de lo que debería.

Así, no solo nos puede costar la vida no llevar el cinturón de seguridad abrochado, sino también 200 euros y 4 puntos del carnet de conducir, aunque bien es cierto que la multa económica se puede a reducir a la mitad con el pronto pago. A su vez, hay que tener en cuenta que de los 39 drones de la DGT que se encuentran en activo, 23 tienen capacidad para multar.