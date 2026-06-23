Campaña especial de vigilancia y control en tramos de carreteras en obras para reducir los atropellos

La DGT presentó ayer una campaña especial de vigilancia y control en tramos de carreteras en obras, que se mantendrá hasta el próximo domingo, día 28, con el objetivo de reducir los comportamientos de riesgo en las zonas donde los operarios de mantenimiento se encuentran trabajando en vías de circulación abiertas al tráfico.

Esta campaña cumple una función esencial para recordar aspectos básicos de la conducción durante todo el año, como en este caso la importancia de respetar la señalización en tramos de obra.

La mayoría de los siniestros que afectan a trabajadores de conservación de carreteras son atropellos provocados por vehículos ajenos a la propia obra y la velocidad es el factor más influyente. Asimismo, las distracciones y las maniobras incorrectas de adelantamiento o cambio de carril son factores recurrentes.

Un operario retira la señalización del peaje | EFE

Por eso, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y las policías autonómicas que se sumen a la iniciativa controlarán este tipo de infracciones, así como el cumplimiento de los límites de velocidad en los tramos con obras que afecten a la calzada y/o modifiquen el trazado de los carriles.

Según datos provisionales del Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico, en 2025 se produjeron un total de 154 siniestros de tráfico relacionados con trabajos en obras de mantenimiento y conservación de carreteras, de los cuales 26 implicaron a operarios que trabajaban o caminaban por la calzada o en sus inmediaciones (peatones), mientras que en los otros 128 casos se encontraban dentro de sus vehículos.

La señalización de los tramos de obras cumple la doble misión de ordenar el tráfico para adaptarlo a las circunstancias de la vía y a la presencia de operarios trabajando, y la Dirección General de Tráfico se ha propuesto aumentar la seguridad advirtiendo en tiempo real de la proximidad a obras en ejecución, tal como recoge la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030.

Conos conectados

Conos conectados | DGT

Las nuevas tecnologías están contribuyendo a anticipar información sobre la realización de las obras y transmitirla al vehículo conectado a través de la Plataforma DGT 3.0, de forma similar a la información del tráfico en tiempo real que ofrece el Punto de Acceso Nacional de Datos de Tráfico (NAP).

En esta línea se inscribe la incorporación de conos de señalización conectados, que servirán para mejorar tanto la protección de los operarios que trabajan en la vía como la información que reciben los conductores. Esta tecnología acaba de dar un paso decisivo para su implantación de manera cada vez más generalizada con la certificación por parte de la DGT de los dos primeros modelos autorizados para su utilización.

Estos conos permitirán a las empresas de conservación comunicar el comienzo y finalización de las obras, activando automáticamente una incidencia de circulación en el Centro Nacional de Gestión de Tráfico de la DGT. Esta información se comparte en tiempo real a través de la Plataforma DGT 3.0 y del Punto de Acceso Nacional.

De este modo, es posible alertar a los conductores mediante paneles de mensaje variable o de los propios vehículos conectados sobre las obras que van a encontrar a lo largo de su trayecto. Esta información les permite adaptar la conducción y extremar la precaución al aproximarse a la zona de trabajo, aumentando así su propia seguridad y la protección de los trabajadores mientras desempeñan labores de conservación, limpieza y adecuación de la vía.

Movilidad conectada

La incorporación de estos dispositivos se inscribe en la apuesta de la DGT por la movilidad conectada y por la utilización de los sistemas inteligentes para mejorar la gestión del tráfico y anticipar riesgos. De hecho, recientemente se ha aprobado una nueva normativa sobre implantación de los Sistemas Inteligentes de Transportes (SIT) en España.

Entonces, si voy al extranjero, ¿necesito una baliza V16 si viajo a España desde el extranjero y me vale en el extranjero si viajo desde España? | Agencia

Con esta regulación se refuerza el intercambio de información en tiempo real entre administraciones, operadores y gestores de infraestructuras, estableciendo la obligación de comunicar telemáticamente restricciones de circulación, cierres de vías, obras y otros eventos e incidencias en carretera que puedan afectar a la movilidad.

Se refuerza así el despliegue de tecnologías como DGT 3.0, la baliza V16 conectada o los conos conectados como pilares de la movilidad cooperativa y automatizada. Además, consolida el papel de los Puntos de Acceso Nacional como infraestructuras digitales estratégicas para el intercambio de información. Estos puntos actuarán como ventanillas únicas para el acceso a los datos de movilidad y transporte, permitirán una mayor coordinación entre administraciones y operadores y garantizarán la continuidad geográfica de los servicios SIT en toda la UE.

Iniciativa europea

La campaña coincide además con la celebración este miércoles, día 24 de junio, de la cuarta edición de la iniciativa europea #(S)he Works, I Care, promovida por la Asociación Europea de Autopistas de Peaje (ASECAP), en la que colabora la DGT. El objetivo es, igualmente, evitar atropellos concienciando a los conductores sobre la vulnerabilidad de los trabajadores que desarrollan su actividad en las carreteras.

Esta campaña tiene carácter abierto y voluntario, de manera que cualquier organismo, administración pública, empresa o colectivo puede participar utilizando libremente los materiales de comunicación facilitados por ASECAP y desarrollando las actuaciones que considere oportunas, como la difusión de mensajes en páginas web y redes sociales o la realización de acciones informativas.