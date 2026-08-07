El número que aparece en tus neumáticos no es la presión correcta: esta es la cifra que debes buscar

Comprobar la presión de los neumáticos parece una de las operaciones de mantenimiento más sencillas de un coche. Sin embargo, basta con mirar el lateral de la rueda para encontrar diferentes números, unidades y códigos que pueden llevarnos a cometer un error peligroso.

La cifra de presión que aparece grabada en el propio neumático no suele ser la presión recomendada para circular. Normalmente indica la presión máxima que puede soportar la cubierta en determinadas condiciones. Inflarla hasta ese límite no hará necesariamente que el coche consuma menos ni que el neumático funcione mejor.

La presión correcta es la que ha establecido el fabricante del vehículo después de tener en cuenta el peso del coche, el reparto de masas, las dimensiones del neumático y la carga que puede transportar.

Neumático Primacy 5 de la marca francesa | Michelin

La presión correcta no está escrita en el neumático

Para conocer la presión adecuada debemos buscar la etiqueta informativa del coche. Habitualmente se encuentra en alguno de estos lugares:

En el marco de la puerta del conductor

En el pilar central del vehículo

En el interior de la tapa del depósito de combustible

En la guantera

En el manual de usuario

En esta etiqueta aparecen normalmente varias presiones diferentes para los neumáticos delanteros y traseros. También puede incluir dos configuraciones: una para circular con poca carga y otra para viajar con varios pasajeros y el maletero lleno.

Por tanto, no existe una presión universal válida para todos los coches. Aunque muchos turismos trabajan alrededor de los 2,2 o 2,5 bares, utilizar una cifra genérica sin consultar las instrucciones del fabricante puede provocar que los neumáticos circulen demasiado inflados o con una presión insuficiente.

Neumáticos para coches eléctricos | Hankook

Cuándo debes aumentar la presión de los neumáticos

La presión habitual puede no ser suficiente cuando el vehículo circula con una carga elevada. Es lo que sucede, por ejemplo, al viajar con todos los asientos ocupados, llenar completamente el maletero, transportar equipaje en un cofre de techo o arrastrar un remolque.

En esos casos debemos utilizar la presión para plena carga indicada por el fabricante. Esta cifra también aparece en la etiqueta del vehículo y puede ser diferente para el eje delantero y el trasero.

Eso no significa que debamos inflar automáticamente el neumático hasta el máximo escrito en su flanco. La referencia continúa siendo la tabla del coche. Una vez terminado el viaje y recuperadas las condiciones normales de carga, conviene volver a ajustar la presión.

Neumáticos Continental SportContact 7 | Centímetros Cúbicos

La presión siempre se comprueba en frío

Otro error frecuente consiste en medir la presión después de haber circulado durante varios kilómetros. Cuando el neumático rueda, aumenta su temperatura y el aire de su interior se expande. Como consecuencia, el manómetro muestra una presión superior a la que había antes de iniciar el trayecto.

Lo recomendable es comprobarla cuando el coche lleva al menos dos horas parado o ha recorrido una distancia muy corta a baja velocidad. Si no queda más remedio que medirla en caliente, no debemos desinflar inmediatamente el neumático para dejarlo en la cifra recomendada en frío, ya que podríamos acabar circulando con menos presión de la necesaria.

Michelin indica que, al realizar la medición con los neumáticos calientes, puede utilizarse provisionalmente una referencia situada unos 0,3 bares por encima de la presión en frío, aunque después debe repetirse la comprobación cuando las ruedas se hayan enfriado.

Neumáticos para coches eléctricos | Škoda

Ni demasiada presión ni demasiado poca

Una presión insuficiente hace que el neumático se deforme más de lo previsto y aumente la resistencia a la rodadura. Esto puede incrementar el consumo de combustible, acelerar el desgaste de los hombros de la cubierta y elevar su temperatura interna.

La DGT señala que circular con una presión 0,5 bares inferior a la recomendada puede aumentar el consumo aproximadamente un 2% en ciudad y un 4% en carretera. Además, el neumático puede perder estabilidad y aumentar el riesgo de sufrir un reventón.

El exceso de presión tampoco es una solución. Al inflar demasiado la rueda se reduce la superficie de goma en contacto con el asfalto, disminuye el agarre y puede producirse un desgaste más acusado en la zona central de la banda de rodadura. El coche también puede reaccionar de manera más brusca ante los baches y resultar menos estable en maniobras de emergencia.

Neumático | Centímetros Cúbicos

Una revisión que deberías hacer todos los meses

Los neumáticos pierden aire de forma natural, incluso cuando no presentan ningún pinchazo. Por eso, la recomendación general es comprobar su presión al menos una vez al mes y antes de realizar un viaje largo.

También debemos revisar la rueda de repuesto si el coche dispone de ella. En cuanto al sistema TPMS, resulta útil para avisarnos cuando se produce una pérdida importante de presión, pero no sustituye completamente a una comprobación periódica con un manómetro.

En definitiva, la presión correcta no es la cifra más grande que aparece en el neumático ni una cantidad estándar que sirva para cualquier vehículo. La única referencia válida para circular por carretera es la indicada por el fabricante del coche, teniendo en cuenta la carga, la temperatura y las condiciones de uso.