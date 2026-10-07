Las modas pasadas siempre vuelven, y Renault acaba de resucitar los monovolúmenes, con un nuevo eléctrico de 6 plazas

Durante años parecía que había una regla no escrita en la industria: si un coche familiar quería sobrevivir, tenía que convertirse en SUV. Renault lo sabe especialmente bien. El Espace, uno de los coches que prácticamente creó el concepto de monovolumen europeo, acabó abandonando aquella fórmula para transformarse en un SUV de hasta siete plazas.

Tres años después, Renault está explorando justo el camino contrario. Su gran novedad para el Salón del Automóvil de París será el Renault E-Space Concept, un prototipo eléctrico de 4,70 metros que vuelve a poner sobre la mesa muchas de las ideas que hicieron famoso al Espace original.

Y esta vez Renault ni siquiera intenta esconderlo: el E-Space Concept ha sido concebido deliberadamente para alejarse de los códigos que dominan actualmente los SUV.

Renault E-Space | Renault

Renault vuelve a mirar al monovolumen más de 40 años después

El primer Renault Espace apareció en 1984 y ayudó a popularizar en Europa una clase de coche que durante décadas fue la opción predilecta de muchas familias. Gran habitabilidad, enorme superficie acristalada, asientos independientes y un interior pensado prácticamente como una habitación sobre ruedas.

Con el tiempo, aquel formato perdió terreno frente al SUV. De hecho, la evolución del propio Espace permite entender perfectamente ese cambio: el que fue uno de los grandes referentes entre los monovolúmenes terminó transformándose en un todocamino.

El E-Space Concept recupera ahora muchas de aquellas ideas, aunque adaptadas al coche eléctrico. Mide 4,70 metros de longitud, 2,02 metros de anchura y únicamente 1,67 metros de altura. Además, sus enormes ruedas de 23 pulgadas están colocadas prácticamente en los extremos de la carrocería para liberar todo el espacio posible entre ambos ejes.

Lo verdaderamente interesante está dentro. Renault ha creado un suelo completamente plano sobre el que instala seis asientos individuales distribuidos en tres filas. Todos tienen las mismas dimensiones y algunos pueden modificar ligeramente su orientación para facilitar el acceso o crear configuraciones en las que los ocupantes puedan relacionarse entre ellos alrededor de una mesa.

Renault Espace | Centímetros Cúbicos

Ni SUV ni berlina: Renault vuelve a apostar por el espacio

La propia Renault define el coche como una alternativa tanto al SUV como a la berlina. Tiene una silueta de un solo volumen, una línea de cintura relativamente baja y un parabrisas que prácticamente continúa la línea del capó, recursos mucho más próximos al monovolumen tradicional que a los todocaminos actuales.

Eso convierte al E-Space Concept en algo especialmente llamativo dentro de una industria en la que casi cualquier coche familiar termina recibiendo pasos de rueda voluminosos, suspensiones elevadas y una apariencia SUV.

Su diseño exterior, además, anticipa algunos de los códigos que Renault quiere utilizar en los próximos años. Destaca una enorme firma luminosa en forma de U que recorre la parte delantera y trasera y un rombo iluminado que parece quedar suspendido en el centro del frontal.

La tecnología del habitáculo también tiene más importancia de la que podría parecer en un simple prototipo. El salpicadero prácticamente desaparece para dejar paso al OpenR Panorama, una pantalla curva de 1.130 milímetros de anchura que ocupa todo el frontal del habitáculo. Renault ya ha confirmado que este sistema llegará a futuros modelos eléctricos de gama alta.

Renault E-Space | Renault

Un concept, de momento, pero con ideas que sí llegarán a la calle

Eso sí, conviene hacer una distinción importante. Renault no ha confirmado que vaya a fabricar un E-Space eléctrico de producción y asegura que actualmente no existe un modelo de calle directamente derivado de este concept.

Lo que sí parece claro es que algunas de sus soluciones servirán para enseñar hacia dónde quiere dirigirse la marca. Renault está combinando la recuperación de nombres y conceptos históricos con su nueva gama eléctrica. El mejor ejemplo es el Renault 5 E-Tech eléctrico, que recuperó uno de sus modelos más reconocibles sin limitarse simplemente a copiarlo.

El E-Space Concept parece seguir una estrategia parecida, aunque esta vez Renault no está recuperando únicamente un nombre. Está recuperando una idea: que un coche familiar no necesita parecer un SUV para ofrecer muchísimo espacio.

El prototipo será desvelado completamente el próximo 12 de octubre durante el Salón del Automóvil de París. Y quizá ahí esté lo más curioso de todo: después de años viendo cómo los monovolúmenes se convertían en SUV, Renault empieza a preguntarse si el coche familiar del futuro podría volver a parecerse precisamente a aquello que dejamos atrás.